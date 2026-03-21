La decisión de Claudio Úbeda en la última práctica de Boca antes de enfrentar a Instituto

En la antesala de su regreso a la Copa Libertadores tras dos años de ausencia, Boca mantiene el foco en la competencia local y avanza con su preparación de cara al duelo ante Instituto, que se disputará este domingo a las 20:00 en La Bombonera, por la fecha 12 del Torneo Apertura.

Boca llega de empatar ante Unión en un encuentro en el que sufrió la baja del mediocampista Santiago Ascacíbar, quien sufrió una lesión muscular.

En la práctica en el predio de Ezeiza, que comenzó con trabajos en el gimnasio por las malas condiciones climáticas, el DT Claudio Úbeda definió que realizará una sola variante respecto al último partido: el ingreso de Ander Herrera en el Ruso, quien se recupera de un desgarro en el isquiotibial izquierdo.

La probable formación de Boca ante Instituto

Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Herrera, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro.