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Villa Cubas y Tesorieri empataron sin goles y dejaron la definición abierta

El primer encuentro terminó 0-0 en un partido intenso y disputado. La revancha se jugará el próximo fin de semana, con Américo Tesorieri como local, aunque todavía no se confirmó el escenario.

(Foto: Villa Cubas)
(Foto: Villa Cubas)

8 Noviembre de 2026 23.47

Villa Cubas y Américo Tesorieri igualaron 0-0 en el primer partido de la serie y dejaron la definición abierta para el encuentro de vuelta. En un duelo muy disputado, ninguno de los dos equipos consiguió romper el marcador y sacar ventaja.

El desarrollo estuvo marcado por la intensidad y el juego físico, con numerosas infracciones y tarjetas amarillas. Pese a los intentos de ambos conjuntos, el resultado no se modificó y todo se resolverá en la revancha.

El segundo encuentro se disputará el próximo fin de semana, con Tesorieri en condición de local. Sin embargo, todavía resta confirmar el escenario: las alternativas son el estadio Malvinas Argentinas o la cancha de Américo Tesorieri.

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