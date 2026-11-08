Villa Cubas y Tesorieri empataron sin goles y dejaron la definición abierta

Villa Cubas y Américo Tesorieri igualaron 0-0 en el primer partido de la serie y dejaron la definición abierta para el encuentro de vuelta. En un duelo muy disputado, ninguno de los dos equipos consiguió romper el marcador y sacar ventaja.

El desarrollo estuvo marcado por la intensidad y el juego físico, con numerosas infracciones y tarjetas amarillas. Pese a los intentos de ambos conjuntos, el resultado no se modificó y todo se resolverá en la revancha.

El segundo encuentro se disputará el próximo fin de semana, con Tesorieri en condición de local. Sin embargo, todavía resta confirmar el escenario: las alternativas son el estadio Malvinas Argentinas o la cancha de Américo Tesorieri.