Un jugador de la Selección reveló su sueño pendiente con Boca: "Soy muy hincha"

El mediocampista del Chelsea y la Selección Argentina, Valentín Barco, se expresó tras el título de Boca en el campeonato de liga y comentó que le "quedó la espina" de levantar una copa con el "Xeneize".

El futbolista de 22 años agregó que está en contacto con los futbolistas actuales del club en el que se formó, a quienes les escribe tras cada partido, y detalló cuál es su sueño pendiente: ganar la Copa Libertadores con Boca.

Además, el volante recordó cómo se dio la final del Mundial 2026, la cual vio desde el banco de suplentes, y señaló a su candidato para portar la camiseta número "10" del seleccionado, tras el retiro del astro Lionel Messi del fútbol internacional.

Identificado con Boca tras haber hecho un largo recorrido por sus divisiones inferiores, hasta llegar a disputar una final de la Copa Libertadores en 2023, Valentín Barco comentó todo lo que significa para él el "Xeneize", club al que quiere regresar en algún momento de su carrera.

"Soy muy hincha de Boca, ahora lo vivo como hincha", comentó el futbolista, que espera poder "volver estando bien", ya que mantiene la ilusión de "ganar títulos" para poder "devolverle a la gente todo el cariño" que le dio durante su paso por la institución.

Además de la "espina" de no haber podido ganar ninguna copa con Boca, ya que se incorporó al plantel de Primera en 2023 y fue vendido a principios del año siguiente, el jugador del Chelsea aseguró que tiene el sueño pendiente de ser campeón de la Copa Libertadores vistiendo la camiseta "Azul y Oro".

Dueño de una buena relación con los integrantes del plantel actual de Boca, a quienes les escribe por redes sociales luego de cada partido, Barco se enfocó en la actualidad y el futuro de los destacados juveniles Tomás Aranda y Leonel Flores, a quienes calificó como "increíbles". Sobre ellos, el exjugador del Brighton no dudó en afirmar que tienen "nivel para Europa", adonde cree que llegarán "tarde o temprano", y que están capacitados para jugar en la Selección.

Acerca del representativo nacional, el jugador recordó la final de la última Copa del Mundo, en la que reconoció tener la sensación de que hubieran sido campeones si se alcanzaba una tanda de penales, ya que el arquero Emiliano "Dibu" Martínez es "un animal", pero reflexionó: "Se dio de otra manera y no podemos hacer nada".

Por último, sobre la camiseta "10" que quedará pendiente durante la próxima fecha FIFA, en la que el seleccionado se medirá con Uruguay y Costa Rica, Valentín Barco deseó que le pertenezca a Nico Paz, gran valor del Como italiano que ya suma 14 partidos con el elenco nacional.