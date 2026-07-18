La final entre Argentina y España tendrá el primer show de medio tiempo en la historia de los Mundiales

Después de más de un mes de competencia, 104 partidos y la participación récord de 48 selecciones, el Mundial 2026 llegará a su fin este domingo con la final entre la Selección argentina y España en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Para la definición del torneo, la FIFA organizó una ceremonia de clausura sin precedentes que incluirá un espectáculo previo al partido y, por primera vez en la historia de la Copa del Mundo, un show de medio tiempo.

El evento fue desarrollado junto al estudio creativo Balich Wonder Studio, responsable también de las ceremonias de apertura del certamen, y buscará reflejar la diversidad cultural de un Mundial disputado por primera vez en tres países anfitriones: Estados Unidos, México y Canadá.

Horarios de la ceremonia

La actividad comenzará a las 14:30 (hora argentina), noventa minutos antes del inicio del encuentro.

La final entre Argentina y España está programada para las 16:00, cuando se pondrá en juego el título mundial.

Un espectáculo con figuras internacionales

La ceremonia previa contará con la participación de reconocidas figuras del entretenimiento mundial. El número principal estará a cargo del cantante Post Malone, mientras que también fueron confirmados:

Laura Pausini.

Robbie Williams.

Nicole Scherzinger.

IShowSpeed.

Tom Cruise, como invitado especial.

Uno de los momentos más destacados será la interpretación del himno de Estados Unidos por parte de Jennifer Hudson, ganadora de los premios Emmy, Grammy, Oscar y Tony.

La decisión representa un hecho inédito en la historia de los Mundiales, ya que será la primera vez que se entone el himno del país anfitrión durante la ceremonia de una final sin que su selección participe del encuentro. Luego sonarán los himnos de Argentina y España, manteniendo la tradición para los equipos finalistas.

El primer show de medio tiempo de un Mundial

Otra de las grandes novedades será la incorporación del primer espectáculo de medio tiempo en una final de la Copa del Mundo, una propuesta inspirada en el tradicional show del Super Bowl.

A diferencia del evento de la NFL, el entretiempo no se extenderá durante media hora. La FIFA confirmó que el espectáculo tendrá una duración de 11 minutos, mientras que el descanso total será de 17 minutos, apenas dos más que un entretiempo convencional.

La dirección artística estará a cargo de Chris Martin, líder de Coldplay, y reunirá a una amplia variedad de artistas y producciones, entre ellos:

Justin Bieber.

Madonna.

Shakira.

BTS.

Gustavo Dudamel.

Burna Boy.

PS22 Chorus.

Coldplay.

Plaza Sésamo.

Los Muppets.

Con una producción sin precedentes y múltiples innovaciones, la FIFA buscará que la final entre Argentina y España marque un antes y un después en la historia de las ceremonias mundialistas.

Este contenido fue elaborado con la asistencia de inteligencia artificial en su redacción y edición.