Los Pumas homenajearon a la Selección campeona de 1986 con una camiseta inspirada en Diego Maradona

Los Pumas protagonizaron un emotivo homenaje al deporte argentino antes de enfrentar a Inglaterra por una nueva fecha del Nations Championship. Al salir al campo de juego del Estadio Único Madre de Ciudades, en Santiago del Estero, el seleccionado nacional sorprendió al vestir una camiseta azul inspirada en la que utilizó la Selección argentina de fútbol durante el Mundial de México 1986.

La iniciativa conmemoró los 40 años de la conquista encabezada por Diego Armando Maradona, considerada una de las páginas más importantes de la historia del deporte argentino.

La indumentaria, diseñada exclusivamente para este encuentro, también incluyó un pantalón a tono y fue confeccionada por la misma marca que vistió a la Selección campeona del mundo en aquel recordado torneo.

A través de un comunicado, la Unión Argentina de Rugby explicó el significado del homenaje.

"Hay momentos que trascienden el deporte y pasan a formar parte de la historia de un país. A 40 años del histórico 1986, la UAR y Los Pumas rindieron homenaje al seleccionado campeón en reconocimiento a uno de los capítulos más memorables del deporte argentino. Con el orgullo de representar a la Argentina".

La formación de Los Pumas

Titulares: Mayco Vivas, Julián Montoya, Tomás Rapetti, Guido Petti, Matías Alemanno, Santiago Grondona, Marcos Kremer, Joaquín Oviedo, Gonzalo García, Tomás Albornoz, Mateo Carreras, Justo Piccardo, Matías Moroni, Bautista Delguy y Santiago Carreras.

Suplentes: Ignacio Ruiz, Boris Wenger, Pedro Delgado, Efraín Elías, Pablo Matera, Joaquín Moro, Simón Benítez Cruz y Lucio Cinti.

La formación de Inglaterra

Titulares: Ellis Genge, Jamie George (capitán), Joe Heyes, Alex Coles, George Martin, Ollie Chessum, Guy Pepper, Ben Earl, Jack van Poortvliet, Fin Smith, Immanuel Feyi-Waboso, Seb Atkinson, Henry Slade, Tommy Freeman y Marcus Smith.

Suplentes: Luke Cowan-Dickie, Emmanuel Iyogun, Asher Opoku-Fordjour, Tom Curry, Henry Pollock, Ben Spencer, Benhard Janse van Rensburg y Noah Caluori.

Este contenido fue elaborado con la asistencia de inteligencia artificial en su redacción y edición.