Miles de hinchas argentinos copan Times Square con un banderazo antes de la final ante España

La pasión argentina ya se vive en las calles de Nueva York. A pocas horas de la final del Mundial 2026 frente a España, miles de hinchas comenzaron a concentrarse este sábado en Times Square para participar del tradicional banderazo en apoyo a la Selección.

La convocatoria se realizó en uno de los puntos más emblemáticos de la ciudad y reunió a fanáticos llegados desde distintos lugares del mundo, que se acercaron con banderas, camisetas, bombos y cánticos para alentar al conjunto dirigido por Lionel Scaloni.

Los organizadores estiman que la asistencia superará las 10.000 personas, una cifra que incluso podría ser mayor a la registrada antes de la final de la Copa América 2024, cuando la misma esquina neoyorquina fue escenario de una multitudinaria reunión de simpatizantes argentinos.

El clima de fiesta se instaló durante toda la jornada, con familias, grupos de amigos y turistas argentinos que convirtieron Times Square en un punto de encuentro celeste y blanco en la antesala del partido más importante del torneo.

Cuándo juegan Argentina y España

La final del Mundial 2026 se disputará este domingo 19 de julio, desde las 16:00 (hora argentina), en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

En caso de igualdad durante los 90 minutos reglamentarios, el encuentro tendrá dos tiempos suplementarios de 15 minutos cada uno. Si persiste el empate, el campeón del mundo se definirá mediante una tanda de penales.

Cómo ver la final en Argentina

El encuentro podrá seguirse en vivo a través de distintas señales de televisión y plataformas de streaming.

Televisión

DSports.

TyC Sports.

Telefe.

TV Pública.

Streaming

DGO.

Flow.

Telecentro Play.

Paramount+.

Disney+ Premium.

Con miles de argentinos alentando en las calles de Nueva York y una enorme expectativa en todo el país, la Selección buscará este domingo conquistar un nuevo título mundial frente a España.