Los Pumas cayeron ante Inglaterra y cerraron la ventana de julio con una nueva derrota

Los Pumas no pudieron hacerse fuertes como locales y perdieron 31-24 frente a Inglaterra en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, por la tercera fecha del Nations Championship. El seleccionado dirigido por Felipe Contepomi reaccionó en el segundo tiempo y estuvo a centímetros de empatarlo, aunque un try de Bautista Delguy fue invalidado tras la revisión arbitral.

Antes del inicio del encuentro, el equipo argentino protagonizó un emotivo homenaje al utilizar una camiseta inspirada en la que vistió la Selección campeona del Mundial de México 1986, al cumplirse 40 años de aquella consagración.

Inglaterra comenzó mejor y abrió el marcador con un try de Tommy Freeman, aunque Fin Smith falló la conversión. Minutos después, Ben Earl apoyó un nuevo try y, esta vez, Smith acertó la patada para ampliar la diferencia.

La reacción argentina llegó a través de un penal de Tomás Albornoz, pero antes del descanso la visita volvió a golpear. Tras dominar un scrum cerca del ingoal, Earl marcó su segundo try de la tarde y Smith convirtió para dejar una ventaja importante de cara al complemento.

En la segunda mitad, Los Pumas mostraron otra imagen. Mateo Carreras apoyó el primer try argentino y Albornoz sumó la conversión. Poco después, el conjunto nacional consiguió un try penal luego de una infracción de Alex Coles cuando interceptó de manera antirreglamentaria un pase a metros del ingoal.

Sin embargo, cuando parecía que el partido podía inclinarse para el lado argentino, Inglaterra volvió a responder. Fin Smith apoyó un try y convirtió su propia conquista, mientras que más tarde Immanuel Feyi-Waboso sentenció otro ataque con un nuevo try que amplió nuevamente la diferencia.

En los minutos finales, Justo Piccardo descontó con un try convertido por Albornoz y Los Pumas fueron por la heroica. Sobre el cierre, Bautista Delguy llegó al ingoal y parecía haber apoyado la conquista del empate, pero tras una extensa revisión el TMO determinó que había apoyado el codo fuera del campo de juego, por lo que el try fue anulado y el triunfo quedó en manos de Inglaterra por 31-24.

Con este resultado, el seleccionado argentino cerró la ventana internacional de julio con un balance de una victoria y dos derrotas. Su próxima presentación será en noviembre, cuando dispute la gira europea frente a Francia, Irlanda e Italia.

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