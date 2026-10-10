La frustración de Colapinto tras quedar fuera de la Sprint en Singapur

Franco Colapinto tuvo una jornada complicada en el circuito callejero de Marina Bay, en Singapur. El piloto argentino debió abandonar la carrera Sprint durante las primeras vueltas, cuando su Alpine sufrió una falla mientras el Safety Car se encontraba en pista.

"Fue una lástima, un problema del auto que no sabemos qué es. Era una buena oportunidad", expresó Colapinto tras quedar fuera de la competencia.

El argentino también explicó que el equipo intentó solucionar el inconveniente para que pudiera volver a pista y participar de la clasificación. "Intentamos arreglarlo y volver a la qualy. Ojalá hagamos un par de cambios buenos", señaló.

El abandono se produjo en una carrera marcada por múltiples deserciones. Junto con Colapinto, también quedaron fuera George Russell, Lance Stroll, Sergio Pérez y Isack Hadjar durante el inicio. Más adelante abandonaron Gabriel Bortoleto y Valtteri Bottas, mientras que Alexander Albon y Oscar Piastri se retiraron sobre el final.

Así fue el abandono de Colapinto

El monoplaza del argentino quedó detenido en plena pista mientras el auto de seguridad recorría el trazado. La falla le impidió continuar en una competencia que representaba una oportunidad para sumar puntos.

La Sprint se reanudó en la vuelta 7 y terminó con la victoria de Max Verstappen.

Colapinto tiene previsto regresar a la pista a las 10 para disputar la clasificación del Gran Premio de Singapur, que se correrá este domingo en Marina Bay. El objetivo será dejar atrás los problemas mecánicos y conseguir una buena posición de largada para la carrera principal.

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