Sarmiento se impuso en Mar del Plata y hundió aún más a Aldosivi

Aldosivi perdió 3 a 1 contra Sarmiento de Junín por la fecha 12 del Torneo Clausura y quedó muy complicado en la lucha por mantener la categoría. Con cuatro fechas por delante, Deportivo Riestra podría sacarle una ventaja irreversible y condenarlo a jugar en Primera Nacional.

Para Sarmiento, los goles los convirtieron Junior Marabel, Julián Mavilla y Jonathan Herrera. En tanto, para Aldosivi había empatado parcialmente el partido Lucas Castro.

El "Tiburón" es el penúltimo equipo en la tabla anual y está seis puntos abajo de Riestra. Precisamente, este fin de semana podría quedar decretado el descenso de Estudiantes de Río Cuarto por promedios, si pierde ante River.

En ese escenario, Aldosivi quedará en zona de descenso directo porque Estudiantes también es el último de la tabla anual. Por otro lado, si Riestra le gana el domingo a San Lorenzo, le sacará 9 puntos de ventaja al conjunto marplatense.

Eso complicaría más al elenco de Javier Sanguinetti: con 12 puntos en juego, deberá descontarle al menos 9 a Riestra y quedar con mejor diferencia de gol (hoy el equipo del Bajo Flores saca una ventaja de 11 tantos).

El trámite del partido en Mar del Plata fue bastante parejo, ya que Sarmiento abrió el marcador a los 18 del primer tiempo y, dos minutos más tarde, lo empató Castro.

Luego de eso, ambos equipos se disputaron la posesión y las oportunidades. Y los tantos que sentenciaron el destino del "Tiburón" fueron a los 41 y 44 de la segunda mitad.