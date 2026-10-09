La justicia de Brasil oficializó la sede del partido entre Vasco da Gama y Boca por la Sudamericana

La justicia de Brasil aprobó la designación del estadio Maracaná como sede de la semifinal de vuelta de la Copa Sudamericana entre Vasco Da Gama y Boca. La misma será el martes 20 de octubre desde las 21:30.

La decisión final llegó después de varios idas y vueltas. La iniciativa del Vasco fue siempre jugarlo en el mítico estadio de Río de Janeiro, ante la imposibilidad de hacerlo en el Sao Januario por no cumplir con la capacidad mínima requerida por Conmebol.

A eso se le suma el análisis hecho por el Batallón Especializado de Vigilancia Policial en Estadios, que alertó que la casa del conjunto brasileño presentaba severas deficiencias en los accesos aledaños y la masiva llegada de hinchas visitantes imposibilitan un despliegue operativo seguro para toda la comunidad.

Ante eso, la Policía Militar determinó que el Maracaná era el mejor escenario para albergar el partido decisivo por la Sudamericana.

La controversia pasó porque la empresa Fla-Flu, que concesiona los servicios del Maracaná (y está relacionado con los equipos de Río de Janeiro Flamengo y Fluminense), se negaba a albergar el partido.

Sin embargo, finalmente la justicia ordenó que el Maracaná quede habilitado y de esta manera el estadio fue confirmado para la semifinal entre Vasco y Boca.