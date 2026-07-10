Confirmado: Suiza pierde a una de sus figuras antes del choque con Argentina

La Selección argentina afrontará este sábado un nuevo desafío en el Mundial 2026, cuando se mida con Suiza por los cuartos de final del certamen. En la antesala del encuentro, el seleccionado europeo confirmó una baja de peso: Johan Manzambi, una de las grandes figuras del equipo durante la competencia, quedó descartado por una lesión en la rodilla y no podrá estar presente frente al conjunto dirigido por Lionel Scaloni.

La confirmación fue realizada por el entrenador suizo, Murat Yakin, quien explicó que el mediocampista no logró recuperarse a tiempo pese a los esfuerzos realizados por el cuerpo médico.

"Hemos intentado que se recupere, pero lamentablemente Johan aún no puede jugar", manifestó el entrenador helvético. Luego agregó que "es demasiado pronto para que juegue", dejando en claro que el futbolista no está en condiciones físicas de afrontar un partido de la exigencia que representa un cruce de eliminación directa frente al vigente campeón del mundo.

Una baja sensible para el seleccionado suizo

La ausencia de Johan Manzambi representa un golpe importante para las aspiraciones de Suiza en los cuartos de final del Mundial. El mediocampista del Friburgo, club de la Bundesliga alemana, sufrió la lesión en una de sus rodillas durante el entrenamiento previo al compromiso frente a Colombia, encuentro que terminó con la clasificación del conjunto europeo tras imponerse en la definición por penales.

Nacido en Ginebra y con raíces angoleñas y congoleñas, Manzambi se convirtió durante este Mundial en una de las grandes revelaciones del torneo.

Su rendimiento lo consolidó como una de las piezas más desequilibrantes del seleccionado suizo gracias a su capacidad para romper líneas desde el mediocampo, generar juego ofensivo y aportar desequilibrio en los metros finales.

Con la camiseta número 9, el futbolista asumió un papel central en la construcción ofensiva del equipo y firmó estadísticas que reflejan su protagonismo durante el campeonato.

Su ausencia obligará al cuerpo técnico suizo a modificar el esquema o encontrar alternativas para reemplazar a uno de los jugadores más determinantes del equipo en el certamen.

Argentina busca un lugar entre los cuatro mejores

El compromiso entre Argentina y Suiza corresponde a los cuartos de final del Mundial 2026 y se disputará el sábado 11 de julio. El ganador del encuentro avanzará a las semifinales y quedará ubicado entre los cuatro mejores seleccionados de la competencia.

El antecedente más cercano entre ambos equipos en una Copa del Mundo se remonta a Brasil 2014, cuando la Selección argentina, dirigida en aquel entonces por Alejandro Sabella, eliminó al conjunto europeo en los octavos de final.

En aquella oportunidad, el partido se resolvió en el alargue con el recordado gol de Ángel Di María, que selló el triunfo por 1-0 para la Albiceleste.

Murat Yakin desafía al campeón del mundo

Más allá de la baja de Manzambi, el entrenador suizo también comenzó a vivir la previa del encuentro con declaraciones que reflejan la confianza de su plantel. Luego de eliminar a Colombia en la definición por penales, Murat Yakin calificó el enfrentamiento con Argentina como "un sueño", aunque dejó en claro que considera posible competir de igual a igual frente al vigente campeón mundial.

"Ahora jugaremos contra el campeón del mundo y esta es una oportunidad única para nosotros. Sin embargo, se pudo ver que Argentina no es invencible. Creo que hemos trabajado muy duro y ahora tenemos esta oportunidad. Por supuesto que trataremos de vencer al campeón", afirmó el entrenador durante la conferencia de prensa posterior a la clasificación.

Las declaraciones del técnico también anticiparon un partido en el que el aspecto estratégico tendrá un papel fundamental.

"Va a ser un partido muy interesante. Desde el punto de vista táctico, intentaremos competir contra el campeón vigente. Y esto va a ser increíble", sostuvo.

La ilusión suiza de seguir haciendo historia

El entrenador helvético también transmitió la confianza que existe dentro del plantel de cara a uno de los encuentros más importantes del torneo.

"Para nosotros es un sueño. Argentina nos espera", expresó Yakin, antes de destacar las virtudes de sus dirigidos. "Tenemos las cualidades en la cancha, y creo que hoy se pudo comprobar. La madurez de nuestros jugadores, la calidad de los jugadores. Creo que podemos lograr grandes cosas con este equipo", afirmó.