La historia del periodista venezolano que cumplió el sueño de cubrir un Mundial

La Copa del Mundo 2026 que se disputa en Estados Unidos no solo ofrece grandes partidos y emociones dentro del campo de juego. También deja historias personales que encuentran en el torneo el escenario para alcanzar objetivos construidos durante años. Una de ellas es la de Emanuel "Manu" Gutiérrez, periodista deportivo venezolano que, a los 30 años, consiguió cumplir uno de sus mayores sueños: cubrir una Copa del Mundo con acreditación oficial de prensa.

Su presencia en la zona mixta, entrevistando a algunas de las principales figuras del fútbol internacional, se convirtió en una de las imágenes que trascienden los resultados deportivos. Gutiérrez realiza su trabajo desplazándose en silla de ruedas, condición derivada de una parálisis cerebral motriz diagnosticada durante su infancia, circunstancia que nunca le impidió perseguir su vocación periodística.

Gracias a su medio independiente y a la acreditación obtenida para el torneo, el periodista accede diariamente a los espacios reservados para la prensa, desde donde logró dialogar con futbolistas de primer nivel, entre ellos Lionel Messi y Jude Bellingham. La difusión de ese trabajo a través de las redes sociales amplificó el alcance de sus coberturas y consolidó su presencia ante una audiencia internacional.

Uno de los aspectos que más destaca Gutiérrez es el respaldo recibido desde Argentina.

"El 40% de nuestras redes es de público argentino, a pesar de que soy venezolano. Me han abrazado muchísimo en su país y eso lo valoramos, lo cuidamos con mucha responsabilidad", expresó durante una entrevista concedida a Infobae en Vivo A las Nueve.

Una pasión que nació en la infancia

La historia profesional de Emanuel Gutiérrez comenzó mucho antes de llegar a un Mundial. El periodista recordó que el fútbol fue su gran pasión desde muy pequeño, influenciado por su padre, quien compartía ese entusiasmo por el deporte.

"Desde muy pequeño, me encanta el fútbol. Mi papá es muy aficionado al fútbol y yo antes de ver caricaturas o programas infantiles, prefería poner un partido de fútbol", relató. Debido a su condición física no pudo practicar deportes, pero encontró otra forma de mantenerse cerca de aquello que tanto le apasionaba.

Durante la adolescencia apareció una oportunidad que marcaría el rumbo de su carrera. Un amigo periodista lo impulsó a conocer el mundo de la comunicación deportiva. "Desde que yo tenía como trece o catorce años empecé a buscar seminarios de periodismo deportivo", explicó.

Ese interés se transformó rápidamente en una experiencia concreta. Con apenas 15 años, comenzó a desempeñarse como productor de radio en su ciudad natal.

La emigración y el desafío de empezar nuevamente

La crisis humanitaria y eléctrica que atravesaba Venezuela modificó por completo su vida. En 2016, Emanuel Gutiérrez emigró a Estados Unidos, aunque decidió continuar con su formación académica. "En 2021 apenas yo me gradúo de periodista en una universidad en Venezuela, pero yo estudiando desde aquí, de Estados Unidos, porque en 2016 tuve que dejar el país y eso fue tremendo, porque por la situación que había en Venezuela, eléctrica, humanitaria, las notas no llegaban, los trabajos se perdían", recordó.

Pese a las dificultades que implicó estudiar a la distancia y adaptarse a una nueva realidad, logró completar su formación universitaria sin abandonar el objetivo de desarrollarse como periodista deportivo.

El nacimiento de un medio propio

Después de no encontrar oportunidades laborales en otros espacios periodísticos, Gutiérrez tomó la decisión de crear su propio medio de comunicación. Ese proyecto comenzó en 2023 y significó un punto de inflexión en su carrera.

Al año siguiente llegó uno de los primeros grandes logros. "En 2024 me acredité para la Copa América", señaló.

La cobertura de ese torneo abrió nuevas posibilidades y posteriormente le permitió acceder tanto al sorteo del Mundial como a la Copa del Mundo 2026. En la zona mixta, cada entrevista implica una planificación previa y una gran dosis de perseverancia.

Recordó que antes de entrevistar por primera vez a Lionel Messi sintió una mezcla de ansiedad y nervios.

"Cuando entrevisté a Messi la primera ocasión, antes del mundial, sí la preparé todo. Porque tenía nervios de que si me tocaba entrevistarlo me quedara sin palabras o se me nublara la mente. Porque como todos, yo primero fui, antes que periodista, fui hincha, fui fanático de Leo", explicó.

Ya durante el Mundial 2026 decidió afrontar el trabajo de otra manera. "En este mundial he dejado que todo fluya", afirmó.

También describió el esfuerzo que supone conseguir cada entrevista. "Vos preparas el lugar. Decidís estar ahí, esperar dos horas. La perseverancia", resumió.

Los desafíos diarios y el respaldo de su padre

La cobertura de un Mundial también presenta obstáculos logísticos adicionales debido a su condición física. Gutiérrez explicó que desde su silla de ruedas muchas veces queda fuera del campo visual de los futbolistas cuando atraviesan la zona mixta.

"Estoy en mi silla de ruedas. Obviamente, estoy en un nivel mucho más abajo. En el campo visual del futbolista muchas veces no me ve. Entonces, ese gesto que tuvo Nicolás fue tremendo para que Leo me pudiera ver", contó al recordar la colaboración del jefe de prensa de la Selección argentina.

Otro protagonista fundamental de esta historia es su padre. Durante la cobertura del Mundial se convirtió en quien registra con la cámara gran parte de su trabajo, una función completamente nueva para él.

"Cumplirlos al lado de mi padre y que mi padre sea un espectador en primera fila y sea protagonista, porque tengo que decir que mi padre es un hombre, ya de 56 años. Él no está muy dado a la tecnología. Es primera vez que él tiene que grabar, tiene que filmar, pero ha hecho el esfuerzo de ir aprendiendo y quién diría que sus grabaciones llegarían al punto que están llegando", expresó.

El reconocimiento de colegas y del público

El crecimiento de su proyecto también estuvo acompañado por el respaldo de periodistas de distintos países. "Los colegas de Argentina y de otros países, obviamente, han estado muy atentos, siempre, queriendo saber un poco más de nuestra historia, respaldando nuestro trabajo, apreciándolo", sostuvo.

Además recordó el acompañamiento recibido por parte de Marcelo Tinelli y su vínculo con Infobae. "Marcelo Tinelli, que también está trabajando ahí con ustedes en Infobae me ha apoyado muchísimo. Y en Infobae como tal, fue uno de los primeros también que me entrevistó, así que le guardo mucho cariño", señaló.

Su mirada sobre la Selección argentina

Además de su tarea periodística, Emanuel Gutiérrez compartió su análisis sobre el rendimiento de la Selección argentina durante el Mundial. Para el periodista, la victoria frente a Egipto dejó un mensaje importante de cara a la continuidad del torneo.

"Argentina el otro día ante Egipto mandó un mensaje muy importante. Si bien es cierto, el juego es un factor clave y obviamente sabemos que Argentina no está todavía en el tope de sus condiciones futbolísticas. Yo creo que mandó un mensaje clave y es que para eliminar a Argentina no basta con tirarlo una ni dos veces a la lona, sino que hay que literalmente arrancarle el corazón", afirmó.

En la misma línea, destacó la fortaleza competitiva del plantel campeón.

"Arrancarle el corazón a un campeón es tremendo. Y lo valoro muchísimo porque este grupo de jugadores lo ha ganado todo. Ha ganado el mundial, ha ganado la Copa América dos veces, la Finalísima, ha quedado primero en las eliminatorias y aun así este equipo no se sacia, no se llena y eso es muy peligroso", concluyó.