Djokovic y Sinner cara a cara: Wimbledon se prepara para una semifinal infartante

El mundo del tenis volverá a concentrar toda su atención este sábado con una de las semifinales más esperadas de Wimbledon. El italiano Jannik Sinner, actual número 1 del mundo, se enfrentará al serbio Novak Djokovic, considerado el tenista más ganador de la historia, en un duelo que definirá uno de los lugares en la gran final del tradicional certamen británico.

El encuentro representa un nuevo capítulo de una rivalidad que en los últimos tiempos ha ganado protagonismo en el circuito internacional. Ambos llegan con recorridos diferentes durante el torneo, aunque con el mismo objetivo: avanzar a la definición del campeonato más prestigioso sobre césped.

La semifinal está programada para disputarse no antes de las 11:45, hora de Argentina, y comenzará una vez finalizado el primer encuentro de la jornada, que tendrá como protagonistas al alemán Alexander Zverev y al británico Arthur Fery.

Sinner llega como el principal candidato

El italiano afrontará este compromiso con el respaldo que le otorga su condición de número uno del ranking mundial y luego de haber protagonizado una racha de resultados que lo consolidó como una de las máximas figuras del circuito.

Sin embargo, las últimas semanas también mostraron algunos momentos de vulnerabilidad que alimentan las expectativas de su rival. Después de conquistar cinco torneos consecutivos de Masters 1000, Sinner sufrió una inesperada eliminación en la segunda ronda de Roland Garros frente al argentino Juan Manuel Cerúndolo.

Aquella derrota sorprendió porque el italiano se encontraba a solo un game de quedarse con el triunfo, pero un fuerte golpe de calor modificó completamente el desarrollo del encuentro y terminó derivando en su eliminación.

Ya en la actual edición de Wimbledon, el número uno también atravesó un debut exigente. En la primera ronda necesitó disputar cinco sets para superar al serbio Miomir Kecmanovic, en un partido que puso a prueba su capacidad de reacción desde el comienzo del torneo.

No obstante, tras ese estreno complicado, Sinner mostró una versión mucho más sólida y consiguió avanzar en las siguientes rondas sin ceder un solo parcial, recuperando el nivel que lo posiciona entre los máximos candidatos al título.

Djokovic superó un camino más exigente

En el otro lado del cuadro aparece Novak Djokovic, quien llega a estas semifinales luego de atravesar un recorrido considerablemente más complejo.

El serbio debió afrontar partidos de alta exigencia durante buena parte del torneo y únicamente consiguió imponerse en sets corridos frente al griego Stefanos Tsitsipas. El mayor desafío apareció en los cuartos de final, donde protagonizó un extenso encuentro frente al canadiense Félix Auger-Aliassime.

Ese compromiso demandó más de cinco horas de juego, una muestra del enorme desgaste físico que debió afrontar Djokovic para conseguir su clasificación entre los cuatro mejores jugadores del certamen.

A pesar de ese recorrido más exigente, el serbio vuelve a instalarse en una instancia decisiva de Wimbledon con la experiencia acumulada a lo largo de una carrera que lo convirtió en el máximo ganador de títulos de la historia del tenis.

Una rivalidad cada vez más equilibrada

Más allá del presente de ambos jugadores, el historial entre Djokovic y Sinner refleja la paridad que caracteriza a esta rivalidad. Actualmente, el italiano domina el enfrentamiento directo por 6 victorias contra 5, una ventaja mínima que anticipa un nuevo partido de gran equilibrio.

Sin embargo, el antecedente más reciente quedó en manos del tenista serbio.

En ese enfrentamiento, Djokovic hizo historia al derrotar a Sinner en cinco sets durante las semifinales del Abierto de Australia, resultado que le permitió quedarse con uno de los cruces más importantes entre ambos hasta el momento.

Ese antecedente añade un ingrediente especial al duelo que disputarán en Wimbledon, ya que el italiano buscará ampliar su ventaja en el historial, mientras que el serbio intentará igualar la serie y volver a imponerse en un partido decisivo.