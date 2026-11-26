La Liga Profesional confirmó este jueves los días y horarios de los partidos correspondientes a los cuartos de final del Torneo Clausura 2026, una instancia que reunirá a ocho equipos en cuatro encuentros decisivos para continuar en la pelea por el título.

La programación establece que la actividad comenzará el sábado 28 de noviembre, con dos partidos, y continuará el domingo 29, jornada en la que se completará el cuadro de los equipos que avanzarán a las semifinales.

Los cruces tendrán como protagonistas a Vélez, Independiente, Instituto, River, Rosario Central, Barracas Central, Boca y Gimnasia. Cada uno buscará superar esta instancia eliminatoria para mantenerse en carrera en la competencia.

La agenda del fin de semana contempla horarios diferentes para los cuatro compromisos y también establece las autoridades arbitrales que estarán a cargo de cada encuentro. De esta manera, quedaron definidos los principales detalles organizativos de una etapa en la que los equipos afrontarán partidos determinantes para sus aspiraciones en el campeonato.

Vélez-Independiente abrirá la actividad del sábado

El primer encuentro de los cuartos de final se disputará el sábado 28 de noviembre a las 20, cuando Vélez (3A) enfrente a Independiente (7A).

El partido marcará el comienzo de la instancia y tendrá como árbitro a Facundo Tello, designado para conducir el encuentro entre ambos equipos. La programación continuará esa misma noche, a las 22, con el enfrentamiento entre Instituto (1B) y River (4A). El conjunto cordobés recibirá al equipo de Núñez en el segundo compromiso de la jornada, que tendrá como autoridad arbitral a Nazareno Arasa.

Así, el sábado concentrará dos de los cuatro partidos de cuartos de final, con una diferencia de dos horas entre el inicio de cada encuentro. Primero será el turno de Vélez e Independiente y, posteriormente, Instituto y River completarán la actividad prevista para esa jornada.

Los dos cruces tendrán importancia directa en la conformación de las semifinales, ya que sus respectivos ganadores conseguirán avanzar a la siguiente etapa del Torneo Clausura.

Rosario Central y Barracas Central jugarán el domingo

La segunda jornada de los cuartos de final se desarrollará el domingo 29 de noviembre, con otros dos encuentros que terminarán de definir a los semifinalistas.

El primer partido del día comenzará a las 17, cuando Rosario Central (1B) reciba a Barracas Central (4A). La Liga Profesional designó a Pablo Dóvalo como árbitro para este compromiso. Tres horas y media después, a las 20.30, llegará el turno de Boca (2A) y Gimnasia (3B). El conjunto xeneize será local frente al equipo platense, en un encuentro que tendrá a Darío Herrera como autoridad arbitral.

La distribución de los partidos permitirá completar durante el domingo los cuatro cruces establecidos para esta instancia. Rosario Central-Barracas Central abrirá la actividad y Boca-Gimnasia cerrará la programación del fin de semana.

De esta manera, la agenda quedó organizada en dos encuentros por jornada, con cuatro equipos que jugarán el sábado y otros cuatro que tendrán su compromiso el domingo.

Días, horarios y árbitros de los cuatro encuentros

La programación oficial de la Liga Profesional quedó establecida de la siguiente manera:

Sábado 28 de noviembre

20.00: Vélez (3A) vs. Independiente (7A). Árbitro: Facundo Tello.

22.00: Instituto (1B) vs. River (4A). Árbitro: Nazareno Arasa.

Domingo 29 de noviembre

17.00: Rosario Central (1B) vs. Barracas Central (4A). Árbitro: Pablo Dóvalo.

20.30: Boca (2A) vs. Gimnasia (3B). Árbitro: Darío Herrera.

Con estas designaciones, quedaron confirmados tanto el orden de los partidos como los horarios y los árbitros que dirigirán cada uno de los encuentros de cuartos de final.

El calendario completo de los playoffs del Clausura 2026

La definición del Torneo Clausura continuará durante diciembre, de acuerdo con el calendario previsto para las distintas etapas eliminatorias.

Después de los cuartos de final, las semifinales se disputarán durante el fin de semana del 6 de diciembre. Los equipos que consigan superar esa instancia accederán a la definición por el campeonato. La final del Torneo Clausura 2026 está programada para el sábado 12 de diciembre en La Plata, donde se conocerá al campeón de la competencia.

El cronograma de los playoffs contempla, por lo tanto, tres etapas decisivas distribuidas entre el cierre de noviembre y la primera mitad de diciembre:

Cuartos de final: fin de semana del 29 de noviembre.

Semifinales: fin de semana del 6 de diciembre.

Final: sábado 12 de diciembre, en La Plata.

La programación establece así el recorrido que deberán completar los equipos que continúen en competencia para llegar al partido decisivo y disputar el título del Clausura.

El título otorgará una plaza para la Copa Libertadores 2027

Además de consagrarse campeón del Torneo Clausura 2026, el equipo que consiga imponerse en la final obtendrá una clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027.

Ese lugar en el principal torneo continental de clubes constituye uno de los premios deportivos previstos para el ganador del campeonato. La consagración también le permitirá disputar una nueva definición: la correspondiente al Trofeo de Campeones, en la que se enfrentará con Belgrano, ganador del Torneo Apertura.

Ese partido está programado para el sábado 19 de diciembre y se jugará en el estadio Mario Kempes de Córdoba.

De esta manera, el campeón del Clausura tendrá por delante dos objetivos vinculados con su consagración: asegurar su participación en la fase de grupos de la Copa Libertadores del próximo año y competir por otro título frente al equipo que obtuvo el Apertura.