El delantero argentino Julián Álvarez continúa haciendo valer la confianza que deposita en él el entrenador Diego "Cholo" Simeone y llegó a su tercer gol de la temporada, ante el Viking y por la UEFA Champions League.

El atacante de la Selección nacional pudo convertir a los 23 minutos del primer tiempo para marcar el 2-0 final, siendo reemplazado cuando iban 12 minutos de la segunda parte para darle lugar a su compatriota Giuliano Simeone.

El "Atleti" se quedó con un triunfo importante que corta una racha de dos partidos sin ganar en el certamen europeo y se ubica decimoctavo en la fase de liga con siete puntos, dentro de los parcialmente clasificados a los 16avos de final.

VIDEO: EL GOLAZO DE TIRO LIBRE DE JULIÁN ÁLVAREZ PARA EL ATLÉTICO DE MADRID Buenos Aires, 25 noviembre (NA) - El delantero argentino Julián Álvarez continúa haciendo valer la confianza que deposita en él el entrenador Diego "Cholo" Simeone y llegó a su tercer gol de la temporada, ante el Viking y por la UEFA Champions League. Leé más en 👉https://t.co/QwCd8DSb1V — Noticias Argentinas (@NAagencia) November 25, 2026

Julián Álvarez viene de tener una fecha FIFA positiva en la que pudo marcar en ambos encuentros, un gol ante Uruguay y dos frente a Costa Rica, y regresó renovado al Atlético de Madrid, donde participó en cuatro goles en los últimos cuatro encuentros.

En una temporada que lo encuentra mucho más asistidor que goleador, y en la que sigue siendo dueño de la pelota parada, el atacante surgido en las inferiores de River se hizo cargo de un tiro libre sobre el vértice izquierdo del área y sorprendió al buscar el primer palo.

Su disparo superó la barrera y bajó rápidamente contra el poste derecho del arquero Lubomir Belko, quien no llegó a reaccionar a tiempo y, aunque se pudo estirar contra el palo, despejó la pelota cuando la misma ya había cruzado la línea de gol.

Así, Julián continúa haciendo méritos para superar los silbidos que lo acompañan en cada partido de local en el estadio Metropolitano, que ya son menos que en los primeros partidos, con una hinchada que aún no le perdona haber demostrado tantas intenciones de marcharse al Barcelona en el último mercado.

En lo que va de la campaña, el delantero de 26 años pudo recuperar su lugar en el once titular y convirtió tres goles, además de dar cinco asistencias, en los 14 partidos que disputó.