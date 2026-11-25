El delantero del Inter Lautaro Martínez volvió al gol este miércoles, luego de más de un mes desde su lesión, en la victoria de su equipo por 2 a 0 ante el Stuttgart por la fecha 5 de la UEFA Champions League.

El argentino ingresó a los 24 minutos del segundo tiempo con el partido 1 a 0 a favor del Inter. Apenas cinco minutos después, a los 29, convirtió el segundo gol para su club, que acumula 9 puntos en la Champions y se encuentra en zona de playoffs.

La lesión de Lautaro (distensión muscular en los flexores del muslo izquierdo) se había producido el 13 de octubre, también en un partido por Champions League, ante el Brujas. Desde entonces, se había perdido siete encuentros con su club y otros dos en la fecha FIFA para la Selección Argentina.

El regreso del ex Racing a las canchas se dio el pasado domingo en la Serie A de Italia, cuando ingresó en el empate 4 a 4 de Inter ante Atalanta y disputó 14 minutos. Desde el cuerpo médico decidieron que sus ingresos sean progresivos para no sobre exigirlo físicamente.

El calendario del Inter de Milan continúa con el partido de este domingo 29 por la fecha 13 de la Serie A, desde las 16:45 hs. En dicho encuentro, se espera que Lautaro pueda jugar desde el arranque, a no ser que desde el cuerpo médico y técnico evalúen que todavía deberá seguir ingresando desde el banco de suplentes.