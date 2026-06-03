La nueva canción viral del Chapu Martínez para el Mundial: el video

A menos de dos semanas del comienzo del Mundial 2026, el clima futbolero todavía no terminaba de instalarse con fuerza en las redes sociales. Sin embargo, en cuestión de horas, una publicación logró alterar ese escenario. El responsable fue Chapu Martínez, quien volvió a convertirse en tendencia gracias al lanzamiento de "Traeme la cuarta, Messi", una canción inédita que recupera la esencia del hit que lo hizo famoso durante la Copa del Mundo de Rusia 2018.

El influencer apostó nuevamente a una combinación de humor, nostalgia y pasión futbolera para reconectar con la hinchada argentina y aportar una dosis de entusiasmo en la previa del certamen que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

La repercusión fue inmediata. El video, publicado en su cuenta oficial de Instagram, acumuló rápidamente comentarios, memes y reacciones de usuarios que celebraron el regreso de una fórmula que marcó una época entre los fanáticos de la selección argentina.

El planteo que dio origen a la nueva canción

Fiel a su estilo, Chapu Martínez inició el video con una reflexión cargada de humor sobre el clima previo al Mundial. En el clip plantea una escena cotidiana y se pregunta por la ausencia de una canción que represente la expectativa de los hinchas. "¿Alguien se dio cuenta que faltan diez días para el mundial y no hay tema oficial? O sea, como que la gente... no hay manija. ¿Qué pasa, chicos? Saca uno un tema, no pega. Saca otro tema, no pega", comenta en tono de broma.

Acto seguido, agrega una frase que funciona como disparador de toda la propuesta: "No es que yo la quiera sacar, pero...".

A partir de allí comienza la interpretación de la canción, construida sobre la melodía de "Puñaladas", el popular tema de la banda chilena Amigos Artistas que alcanzó una enorme difusión en TikTok.

"Mufa"



Porque volvió el Chapu Martínez con otra canción para la Copa del Mundo.



"Messi tráeme la CUARTA, Dibu comete la CUARTA, Leo gánate una CUARTA". pic.twitter.com/lsS4uqOvaV — Tendencias Deportes (@TendenciasDepor) June 2, 2026

Una letra dedicada a Messi, la Scaloneta y los ídolos actuales

La canción desarrolla una serie de estrofas dedicadas a la selección argentina y a los futbolistas que se consolidaron como referentes de una generación que alimenta las ilusiones de los hinchas.Entre los versos aparecen referencias directas al equipo dirigido por Lionel Scaloni y al vínculo emocional que despierta en los fanáticos.

"Se acerca Estados Unidos y ya siento esa energía, son las ganas de alentarte por el resto de mi vida, qué lindo, qué lindo", canta el influencer.

Más adelante, profundiza ese sentimiento con otra estrofa enfocada en la Scaloneta. "Siento algo por las noches y al despertarme todos los días, cómo hago para decirte Scaloneta que vos sos mi vida, qué lindo, qué lindo".

La letra también incorpora menciones a varios protagonistas de la selección y a símbolos profundamente arraigados en la cultura futbolera argentina.

Entre las frases más destacadas aparecen:

• "Messi, traeme la cuarta".

• "Dibu, comete la cuarta".

• "Leo, ganate una cuarta".

• "Con la gambeta de Enzo, sí".

• "Con los goles de la Araña".

• "Cuti partiendo unas gambas".

• "Diego y Fideo en el alma".

• "Que sea la última de Leo".

• "Dale como puñaladas".

El estribillo recupera precisamente la frase que quedó grabada en la memoria colectiva de los hinchas: "Messi, tráeme la cuarta".

El recuerdo del fenómeno que nació en Rusia 2018

La referencia al pasado no es casual. En 2018, durante el Mundial de Rusia, Chapu Martínez alcanzó notoriedad nacional con "Traeme la copa, Messi", una canción improvisada que acumuló millones de reproducciones y terminó convirtiéndose en uno de los himnos no oficiales de los argentinos durante aquella competencia.

El fenómeno trascendió las plataformas digitales y llegó incluso a figuras de gran exposición mediática. Entre ellas estuvo Marcelo Tinelli, quien compartió el tema y expresó públicamente su reconocimiento al influencer.

"Genial el tema. Genial Chapu Martínez. Hitazo", escribió el conductor en Twitter en aquel momento. Ese éxito marcó un antes y un después en la trayectoria del comediante.

De empleado de una editorial jurídica a influencer

Antes de alcanzar la popularidad masiva, Chapu Martínez trabajaba en una editorial jurídica mientras desarrollaba videos humorísticos con la expectativa de poder dedicarse profesionalmente a la comedia.

La repercusión de "Traeme la copa, Messi" modificó por completo ese panorama. La viralización de sus contenidos impulsó un crecimiento acelerado de su audiencia y consolidó su figura dentro del universo de los creadores de contenido e influencers.

Ahora, con el Mundial 2026 a punto de comenzar, el comediante vuelve a apoyarse en los elementos que le dieron resultado años atrás, aunque incorporando la experiencia acumulada desde entonces.

La respuesta de las redes y la ilusión de una nueva estrella

El nuevo video fue filmado en tono humorístico y con participaciones callejeras, un formato que contribuyó a potenciar la interacción de los usuarios. Las respuestas no tardaron en multiplicarse y reflejaron la identificación de buena parte del público con la propuesta.

Entre los comentarios destacados se leyeron mensajes como:

• "Volvió la magia".

• "8 años guardando la remera del éxito. Messi traeme la cuarta, carajo".

• "Jajaja, genio Chapu, lo estábamos necesitando. El país necesita gente como vos que nos haga reír".

La repercusión posicionó rápidamente a la canción como uno de los fenómenos virales de la previa mundialista.

Entre la nostalgia por aquel recordado "Traeme la copa, Messi" y la expectativa de conquistar una nueva consagración internacional, "Traeme la cuarta, Messi" se perfila como uno de los himnos espontáneos de la hinchada argentina para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Con humor, referencias futboleras y un mensaje cargado de ilusión, Chapu Martínez volvió a conectar con el público y a instalarse en el centro de la conversación digital en la antesala de la Copa del Mundo.