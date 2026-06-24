La otra familia de Messi: así fueron los cumpleaños que celebró con la Selección

Cuando Lionel Messi celebre este miércoles sus 39 años, volverá a vivir una escena que se repitió en numerosas oportunidades a lo largo de su trayectoria con la Selección Argentina. Habrá una torta, una canción de cumpleaños cantada por sus compañeros y una ronda de abrazos dentro de una concentración mundialista.

Sin embargo, aunque la escena se mantiene prácticamente inalterable, los protagonistas fueron cambiando con el paso de los años. Las voces que lo acompañaron en cada celebración ya no son las mismas y los planteles que compartieron aquellos momentos forman parte de distintas etapas de una carrera que atravesó generaciones enteras de futbolistas.

Lejos de Rosario, de sus amigos de la infancia y en muchas ocasiones también de su familia, Messi encontró en los distintos grupos de la Selección una especie de segunda familia que lo acompañó en momentos decisivos de su vida deportiva.

Cada cumpleaños celebrado durante una Copa del Mundo terminó convirtiéndose en una fotografía de época, una imagen que refleja el lugar que ocupaba dentro del equipo y la evolución de una trayectoria única.

Alemania 2006: el cumpleaños de una promesa

El primer cumpleaños mundialista de Messi llegó durante el Mundial de Alemania 2006. Aquel 24 de junio encontró al rosarino celebrando sus 19 años mientras la Selección Argentina se preparaba para disputar los octavos de final frente a México.

La ocasión tuvo además una particularidad. Messi compartió el festejo con Juan Román Riquelme, quien cumplía 28 años.

En ese momento, las diferencias de recorrido dentro del plantel eran evidentes. Riquelme aparecía como el conductor futbolístico del equipo dirigido por José Pekerman, mientras que Messi era todavía un joven que intentaba abrirse camino entre futbolistas de amplia experiencia.

Horas después de aquella celebración, Argentina lograría eliminar a México en tiempo suplementario.

Sudáfrica 2010: el líder elegido por Maradona

Cuatro años más tarde, la realidad era completamente distinta. En Sudáfrica 2010, Messi ya no era una promesa emergente. Se había convertido en el mejor futbolista del mundo y Diego Maradona lo había señalado como el líder de una Selección que había llegado a los octavos de final con puntaje ideal.

El 24 de junio celebró sus 23 años en Pretoria acompañado por varios de los nombres que marcaron una etapa importante del seleccionado nacional.

Entre quienes compartieron aquel cumpleaños se encontraban:

Javier Mascherano.

Juan Sebastián Verón.

Gonzalo Higuaín.

Sergio Agüero.

Ángel Di María.

La fotografía reflejaba a un futbolista que había dejado atrás el rol de aprendiz para asumir una responsabilidad central dentro del equipo.

Brasil 2014 y la ilusión de una generación

El Mundial de Brasil 2014 mostró una nueva transformación en la carrera del capitán argentino. Messi cumplió 27 años en Belo Horizonte luego de haber convertido goles frente a Bosnia e Irán. El cumpleaños llegó además en la víspera del último partido de la fase de grupos ante Nigeria, encuentro en el que al día siguiente marcaría dos goles más.

La Selección atravesaba un momento especial. La ilusión comenzaba a instalarse con fuerza dentro del plantel y entre los seguidores del equipo nacional.

Aquel grupo estaba integrado por futbolistas que se convertirían en protagonistas de una campaña que llevaría a Argentina hasta la final del Mundial.

Entre ellos se destacaban:

Javier Mascherano.

Sergio Agüero.

Ángel Di María.

Fernando Gago.

Ezequiel Lavezzi.

Sergio Romero.

La concentración estaba marcada por una sensación que, según se describe, hacía tiempo no acompañaba a la Selección: la ilusión de volver a pelear por el título mundial.

Rusia 2018: el cumpleaños más difícil

El cumpleaños más complejo de Messi dentro de una Copa del Mundo llegó en Rusia 2018. El capitán cumplió 31 años apenas tres días después de la derrota por 3 a 0 frente a Croacia, un resultado que había dejado a Argentina en una situación comprometida y obligada a vencer a Nigeria para seguir con vida en el torneo.

A diferencia de otras celebraciones, el contexto era completamente distinto. Hubo torta y saludos para las cámaras, pero el momento estuvo atravesado por la presión deportiva, las críticas y el peso acumulado de las finales perdidas.

Junto a él permanecían algunos de los futbolistas que habían compartido gran parte de su recorrido en la Selección. Entre ellos:

Javier Mascherano.

Sergio Agüero.

Ángel Di María.

Nicolás Otamendi.

La imagen mostraba a un capitán que afrontaba uno de los momentos más difíciles de su carrera mundialista.

Qatar: el cumpleaños que no coincidió con el Mundial

La gran excepción dentro de esta historia llegó en Qatar. El Mundial más importante de la carrera de Messi no coincidió con la fecha de su cumpleaños debido a que el torneo se disputó entre noviembre y diciembre.

Por esa razón, el rosarino celebró los 35 años acompañado por Antonela Roccuzzo, sus hijos, sus padres y sus hermanos. Meses después llegaría el momento más trascendente de su trayectoria deportiva: la obtención de la Copa del Mundo, el único título que todavía faltaba en su carrera.

Paradójicamente, la conquista más importante no estuvo asociada a un cumpleaños vivido dentro de una concentración.

Un nuevo capítulo rumbo a los 39 años

Ahora la historia suma una nueva página. A horas de cumplir 39 años, Messi vuelve a encontrarse en una concentración mundialista. Sin embargo, el grupo que lo rodea es muy diferente al de sus primeras experiencias.

Hoy comparten el día a día con él futbolistas como:

Emiliano Martínez.

Rodrigo De Paul.

Julián Álvarez.

Enzo Fernández.

Alexis Mac Allister.

Son jugadores que ocupan los lugares que alguna vez tuvieron Riquelme, Ayala, Sorín, Crespo, Mascherano o Agüero y que crecieron observando la carrera del propio Messi.

Una familia que cambia, pero permanece

Entre tantos cambios generacionales, algunas presencias se mantienen. Diego Iacovone y Antonia Farías, integrantes de la cocina de la Selección Argentina, comparten cumpleaños con el capitán y cada 24 de junio soplan las velitas junto a él.

El detalle ayuda a comprender la dinámica interna de las concentraciones, donde la convivencia cotidiana va construyendo vínculos que trascienden el ámbito estrictamente deportivo.

Por eso los cumpleaños de Messi cuentan una historia mucho más amplia que la de una fecha en el calendario. Hablan del paso del tiempo, de los compañeros que fueron llegando y despidiéndose, de los distintos ciclos de la Selección y de las generaciones que se sucedieron durante más de dos décadas.

Desde aquel joven de 19 años que compartía torta con Juan Román Riquelme en Alemania hasta el capitán que hoy celebra junto a futbolistas que crecieron admirándolo, el recorrido muestra una constante inalterable. Los planteles cambiaron, las generaciones se renovaron y la familia futbolera se transformó una y otra vez. Messi, mientras tanto, sigue ahí.