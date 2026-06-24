Se define la fase de grupos: seis partidos marcan una jornada clave en la Copa del Mundo

La Copa del Mundo 2026 comienza a ingresar en una etapa decisiva. A medida que avanza la fase de grupos, cada partido adquiere un valor cada vez más importante y las selecciones empiezan a definir sus posibilidades de clasificación a los 16avos de final.

Este miércoles 24 de junio se disputarán seis encuentros correspondientes a los grupos A, B y C, una programación que concentrará la atención de los aficionados de todo el mundo. La jornada reunirá a equipos que buscan consolidar su posición en la tabla y a otros que intentarán mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a la siguiente instancia del torneo.

Entre los protagonistas más destacados aparecen Brasil, Escocia y Marruecos, seleccionados que afrontarán compromisos importantes en una fecha que puede comenzar a perfilar el futuro de varias zonas de la competencia.

Los partidos programados para este miércoles

La agenda mundialista contempla actividad en los tres grupos involucrados en la jornada. Por el Grupo A se enfrentarán República Checa y México, mientras que Sudáfrica se medirá ante Corea del Sur.

Por el Grupo B jugarán Bosnia y Herzegovina frente a Qatar y Suiza contra Canadá. En tanto, por el Grupo C, Marruecos se enfrentará a Haití y Escocia tendrá un exigente compromiso ante Brasil.

La programación completa del día quedó establecida de la siguiente manera:

Bosnia y Herzegovina vs Qatar.

Suiza vs Canadá.

Marruecos vs Haití.

Escocia vs Brasil.

República Checa vs México.

Sudáfrica vs Corea del Sur.

Cada uno de estos encuentros tendrá incidencia directa en la configuración de las posiciones dentro de sus respectivos grupos.

Horarios y sedes de los encuentros

La actividad comenzará con los partidos correspondientes al Grupo B. A las 16:00 horas, Bosnia y Herzegovina enfrentará a Qatar en el Seattle Stadium. En simultáneo, Suiza se medirá con Canadá en el BC Place Vancouver.

Más tarde, a las 19:00 horas, será el turno de los compromisos del Grupo C. Marruecos jugará ante Haití en el Atlanta Stadium, mientras que Escocia y Brasil se enfrentarán en el Miami Stadium. La jornada concluirá con los dos encuentros del Grupo A. Desde las 22:00 horas, República Checa se enfrentará a México en el México City Stadium y, al mismo tiempo, Sudáfrica jugará contra Corea del Sur en el Monterrey Stadium.

Los datos técnicos de la programación son los siguientes:

Bosnia y Herzegovina vs Qatar . Horario: 16:00. Estadio: Seattle Stadium.

. Suiza vs Canadá. Horario: 16:00. Estadio: BC Place Vancouver.

Marruecos vs Haití. Horario: 19:00. Estadio: Atlanta Stadium.

Escocia vs Brasil. Horario: 19:00. Estadio: Miami Stadium.

República Checa vs México. Horario: 22:00. Estadio: México City Stadium.

Sudáfrica vs Corea del Sur. Horario: 22:00. Estadio: Monterrey Stadium.



Cómo seguir los partidos en vivo

La transmisión de los encuentros estará disponible a través de distintas señales de televisión y plataformas de streaming. Bosnia y Herzegovina vs Qatar podrá seguirse por DGO, DIRECTV, Amazon Prime Video y Paramount+.

Suiza vs Canadá será transmitido por TyC Sports, en los canales 106 y 1018 de Telecentro, además de DGO, DIRECTV, Amazon Prime Video y Paramount+.

Marruecos vs Haití estará disponible por TyC Sports, DGO, DIRECTV, Amazon Prime Video y Paramount+. El partido entre Escocia y Brasil podrá verse por Telefe, en los canales 12 y 1001 de Telecentro, Disney+ Premium, DGO, DIRECTV, Amazon Prime Video y Paramount+.

República Checa vs México contará con transmisión por DGO, DIRECTV, Amazon Prime Video y Paramount+. Por su parte, Sudáfrica vs Corea del Sur será emitido por TyC Sports, DGO, DIRECTV, Amazon Prime Video y Paramount+.

El panorama del Grupo A

Uno de los focos de atención de la jornada estará puesto en el Grupo A, integrado por México, Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa. Las posiciones comenzaron a tomar forma tras la disputa de la primera fecha, en la que México logró una victoria importante al imponerse por 2 a 0 sobre Sudáfrica en el partido inaugural del Mundial.

Por otro lado, Corea del Sur derrotó por 2 a 1 a República Checa, resultado que también le permitió comenzar el torneo con una ventaja significativa dentro de la zona.

Los resultados registrados en la primera jornada fueron:

México 2 - Sudáfrica 0.

Corea del Sur 2 - República Checa 1.

Con estos antecedentes, los compromisos de este miércoles adquieren una relevancia especial. México buscará continuar por la senda del triunfo ante República Checa, mientras que Corea del Sur intentará repetir el éxito frente a Sudáfrica.