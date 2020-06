La respuesta de Marcelo Tinelli a la filtración de los audios en los que le pide árbitros a Julio Grondona en 2013

Marcelo Tinelli procesó unas horas las escuchas que fueron divulgadas en el programa de Jorge Lanata en radio Mitre. En las grabaciones, que datan de 2013, se lo oye dialogar con Julio Grondona, entonces presidente de la AFA, pidiendo árbitros para los partidos de San Lorenzo. El conductor, presidente del Ciclón y de la Liga Profesional del Fútbol Argentino, contraatacó en redes sociales y señaló a un responsable de la difusión del material: Daniel Angelici, ex titular de Boca.

“Calculo que ya estará trabajando algún fiscal de oficio en investigar quién entregó este material privado, que debería haberse destruido, para que se difunda en un medio. Jamás hice algo ilegal. A disposición absoluta de la Justicia. Si no, seré querellante”, escribió en un primer posteo.

“Estas escuchas que me dicen que pasaron hoy por radio, ¿serán las mismas que decía poseer un ex presidente de Boca, que se las había obsequiado un juez antes de ser separado de su cargo?”, volvió a arremeter. Sin nombrarlos, se refirió al ex juez Norberto Oyarbide y al citado Angelici, quien fue opositor a Tinelli en las elecciones truncas de 2015 que enfrentaron al periodista y a Luis Segura y que derivó en el 38-38.

En efecto, según publicó el sitio Infobae, Tinelli les dijo a sus íntimos que no tiene dudas de que es “una operación de Angelici” y alegó que Lanata, con el que está enemistado, se prestó para la misma. Insistió en que lleva años siendo “amenazado con el carpetazo” de las escuchas. Incluso, entre los dirigentes que se comunicaron con él lo tomaron como algo que todos suelen hacer, de acuerdo al arbitraje que tuvieron sus equipos con los candidatos a conducir el partido fecha tras fecha. “Estas operaciones van a seguir, olvidate”, le advirtió a uno de sus cercanos.

Hace un mes, el conductor de ShowMatchhabía acusado al gobierno de Mauricio Macri de “perseguir a los que pensaban distinto o a los propios que pudieran descarriarse”, también mediante una catarata de tuits.

“Te escuchaban los teléfonos, te leían los mails, te apretaban con la AFIP”, agregó entonces el empresario en las redes sociales, en relación a la denuncia impulsada por la AFI sobre la existencia de un supuesto sistema de espionaje ilegal durante la administración de Macri.

LOS AUDIOS

Las conversaciones filtradas entre el fallecido presidente de la AFA y Marcelo Tinelli se refieren a la designación de los árbitros para los partidos de Primera y la programación de los horarios de los encuentros que tenían como protagonista a San Lorenzo en 2013. Por aquel entonces, el conductor televisivo era vicepresidente del Ciclón, que aspiraba a ganar el campeonato.

En una primera llamada, Tinelli dejó en claro su postura. Promediaba agosto y Argentinos Juniors tenía que visitar el Nuevo Gasómetro por la fecha 3 del torneo Inicial. “No quiero que me dirija Ceballos, quiero al mejor: Delfino”, planteó. Y agregó: “No quiero a los amigos de Caruso, Pablo Díaz, Luis Álvarez y Fernando Rapallini”. Finalmente, Rapallini resultó el juez.

El otro audio data de junio de 2013. San Lorenzo visitaba a Independiente en el estadio Libertadores de América y los locales podían descender por primera vez en su historia, como finalmente ocurrió. Días antes, Tinelli lo llamó a Grondona y esa vez se quejó por la supuesta nominación de Silvio Trucco.

“Ahí hablé con (Javier) Cantero. Me dice que usted le había sugerido a Trucco. A mí Trucco no me gusta, Julio. ¿No se puede poner a Delfino? Cantero no tiene problemas en poner a Delfino en el partido con Independiente. Al mejor árbitro que nos pueda dirigir. Me llamó Cantero y me dice: 'No quiero a Pitana'. Yo le dije que Pitana es un buen árbitro, pero me dijo que no lo quiere porque los cagó en tal lugar. Entonces me dijo Trucco. Le dije que Trucco no. Ese es un burro que nos echó a Stracqualursi a los 30 minutos, Es un desastre”, es la alocución de Tinelli en la escucha.