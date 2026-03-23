La Selección argentina ajusta detalles en la previa del amistoso frente a Mauritania

La Selección argentina inicia una semana determinante en su preparación internacional, con la mirada puesta en el amistoso frente a Mauritania, que se disputará el próximo viernes en el estadio La Bombonera.

El encuentro forma parte de la anteúltima fecha FIFA previa al Mundial 2026, una instancia clave para el armado del equipo y la consolidación del plantel que representará al país en la próxima Copa del Mundo.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, este compromiso será el primero de los dos amistosos internacionales programados para esta ventana, en la que el conjunto nacional también enfrentará a otro rival africano.

El regreso de los convocados

La actividad comenzará este lunes, con la llegada al país de los futbolistas convocados. La mayoría de los integrantes del plantel se desempeñan en el fútbol europeo, mientras que otros lo hacen en Norteamérica.

Entre estos últimos se destaca la presencia de Lionel Messi, figura central del equipo y uno de los nombres más relevantes del seleccionado campeón del mundo y bicampeón de América.

Este reencuentro marcará el inicio formal de la concentración, en una semana donde cada jornada estará orientada a la preparación táctica y física de cara a los compromisos internacionales.

Entrenamientos en Ezeiza

Bajo la conducción de Lionel Scaloni, el plantel comenzará los entrenamientos el martes. Las prácticas se desarrollarán hasta el jueves 26, siempre en horario vespertino, en el predio de Ezeiza Lionel Andrés Messi.

El cronograma de trabajo incluye:

Inicio de prácticas: martes

martes Duración: hasta el jueves 26

hasta el jueves 26 Horario: vespertino

vespertino Lugar: predio de Ezeiza

Estas sesiones serán clave para ajustar detalles en el funcionamiento del equipo, en un contexto donde cada partido sirve como prueba de cara al principal objetivo del ciclo.

Conferencia y partido en La Bombonera

El jueves, en la antesala del encuentro, Scaloni brindará una conferencia de prensa, en la que se espera que detalle aspectos del armado del equipo y del enfoque para el amistoso.

El viernes llegará el turno del primer compromiso: Argentina enfrentará a Mauritania desde las 20:15 en el estadio Alberto J. Armando, escenario que volverá a recibir al seleccionado nacional en un partido oficial.

El duelo se presenta como una oportunidad para que el cuerpo técnico evalúe variantes y mantenga el ritmo competitivo del plantel en el marco de la preparación internacional.

Un segundo compromiso en la fecha FIFA

La agenda de la Selección no se limita a este primer amistoso. En el marco de la misma fecha FIFA, el equipo disputará un segundo encuentro frente a Zambia.

El partido se jugará el martes 31 de marzo y también servirá como instancia de evaluación para el cuerpo técnico, en una etapa donde cada presentación adquiere relevancia en la construcción del equipo.

Cabe destacar que ambos rivales africanos no lograron acceder a la próxima Copa del Mundo, lo que configura un contexto particular para estos enfrentamientos.

La antesala del Mundial 2026

Estos compromisos se desarrollan en la antesala del Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026, lo que convierte a la fecha FIFA en una instancia estratégica para el seleccionado argentino.

El equipo llega a esta etapa como campeón del mundo y bicampeón de América, con un plantel que combina experiencia y continuidad bajo la conducción de Scaloni.

La planificación de esta semana refleja un esquema de trabajo ordenado: