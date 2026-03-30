La Selección argentina ajusta detalles en la previa del amistoso con Zambia

La Selección argentina comenzará este lunes 30 de marzo la segunda y última semana de entrenamientos correspondiente a esta nueva fecha FIFA, en una etapa que aparece como decisiva para afinar el funcionamiento colectivo y ajustar variantes de cara a los próximos compromisos.

Luego de tener el domingo libre, el plantel volverá a concentrarse a partir de las 11, retomando la actividad en el predio de la AFA en Ezeiza, donde se desarrolló toda la preparación reciente. La jornada marcará el regreso a los entrenamientos luego de una pausa pensada para recuperar energías tras varios días de trabajo intenso.

El descanso de este domingo 29 de marzo fue el único día libre previsto antes de encarar el tramo final de la preparación, lo que subraya la importancia que el cuerpo técnico le otorga a esta última fase de trabajo.

El triunfo ante la Sub 20 dejó señales positivas

El último movimiento futbolístico del seleccionado se produjo este sábado, cuando el equipo dirigido por Lionel Scaloni se midió ante el combinado Sub 20 que conduce Diego Placente.

En un ensayo formal, dividido en dos tiempos de 40 minutos, la Selección se impuso por 1 a 0, con un gol convertido por José Manuel López, luego de una buena acción colectiva, uno de los aspectos que el cuerpo técnico busca consolidar en esta etapa. El amistoso interno funcionó como una prueba previa al compromiso que el equipo disputará este martes en La Bombonera frente a Zambia, partido que aparece como una nueva oportunidad para observar rendimientos y continuar la puesta a punto.

Los nombres que sumaron minutos

El entrenamiento del sábado permitió que varios futbolistas sumaran minutos de fútbol, con una formación inicial que mostró alternativas y apellidos importantes dentro de la estructura del equipo.

Formación inicial:

Rulli

Giay

Martínez Quarta

Otamendi

Tagliafico

Barco

Paredes

Exequiel Palacios

Prestianni

José López

Nico Paz

Durante la segunda mitad, el cuerpo técnico dispuso una serie de modificaciones para ampliar la observación sobre distintas piezas del plantel.

Ingresaron:

Perrone

Mastantuono

Simeone

Musso

Gabriel Rojas

Tomás Palacios

La rotación permitió sostener la intensidad del ensayo y seguir acumulando información valiosa en una semana que será determinante.

Recuperación física y planificación inmediata

En paralelo al trabajo de campo, los jugadores que llegaban con mayor carga física tras el último amistoso realizaron tareas regenerativas en el gimnasio, con el objetivo de optimizar la recuperación y llegar en las mejores condiciones al cierre de esta ventana internacional.

La planificación continuará este lunes 30 de marzo, con un nuevo ensayo en campo, en horario a confirmar, donde el cuerpo técnico empezará a delinear los próximos pasos de cara al final de la preparación.

Este entrenamiento será central para definir movimientos tácticos, observar respuestas físicas y profundizar en la idea de juego que Scaloni pretende consolidar.

La palabra de Scaloni

Uno de los momentos salientes de la jornada será la conferencia de prensa de Lionel Scaloni, prevista también para las 11:00.

Se espera que el entrenador haga un análisis sobre el presente del equipo, especialmente luego de no mostrarse conforme tras el encuentro ante Mauritania, y que además adelante cuáles son los objetivos inmediatos de la Albiceleste en esta fase final.

Todo este proceso se enmarca en la última etapa de preparación previa al Mundial en Estados Unidos, México y Canadá, una instancia en la que cada ensayo, cada minuto de fútbol y cada ajuste táctico adquieren una relevancia especial dentro del proyecto de la Selección argentina.