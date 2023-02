La selección argentina de básquet se juega el boleto al Mundial con dos figuras que llegaron inesperadamente al país

Que la canción del Mundial de fútbol sirva para reflejar este momento de nuestra Selección de básquet. De repente, cuando nadie lo esperaba, dos estrellas que se destacan en Europa pidieron un permiso especial en sus clubes y se subieron a dos vuelos para estar este domingo, en un nuevo mata-mata que enfrentará el equipo que dirige Pablo Prigioni. Como pasó el jueves, ante Canadá, Argentina necesita ganar (desde las 21.10, televisan TyC Sports y DirecTV), para no depender de nadie y clasificar al Mundial que se disputará entre agosto y septiembre en Japón, Indonesia y Filipinas.



El rival será República Dominicana, el equipo del Che García y justamente en Mar del Plata, donde se produjo el problema de indisciplina que generó la salida del entrenador del seleccionado nacional, hace seis meses. El bahiense, tras la polémica, tomó a Dominicana, le ganó a Argentina de local y se puso a tiro del boleto mundialista. Este domingo habrá mucho morbo. Y un duelo para alquilar balcones. O, en realidad, para agotar las entradas, como está pasando por estas horas. Sin dudas que el Poli marplatense estará a reventar.

Y más todavía por la determinación que tomaron Gabriel Deck y Nicolás Laprovittola, dos de los tres mejores jugadores argentinos del momento. El otro es Facu Campazzo, que el jueves la rompió toda ante Canadá y fue el motor del triunfo argentino. Pero, claro, los canadienses perdieron el invicto en la clasificación porque llegaron sin sus figuras. Dominicana, en cambio, estará con un mejor plantel que el adversario de hace días. Están Jean Montero, Gelvis Solano, Victor Liz, Eloy Vargas y Angel Delgado. Nada del otro mundo, pero un equipo de cuidado. Argentina deberá jugar muy bien para no sufrir y en ese sentido tiene muchas más chances que pase con Lapro y Deck.

Nico atraviesa el mejor momento de su carrera: dejó de lado sus servicios como conductor para reinventarse como anotador y hoy brilla en el Barcelona. Hace una dupla temible con Campazzo como se demostró en la Americup que Argentina ganó hace cinco meses en Brasil. El equipo nacional no tiene la mejor puntería externa, como se vio ante Canadá, entonces la mano de seda de Lapro es fundamental.

Deck es, tal vez, aún más valioso. No sólo porque es figura del Real Madrid, sino por ser un obrero de lujo y cumple un rol que Argentina no puede reemplazar. La Selección sufre con los rebotes hace años y no tiene otro jugador que sea tan eficaz como Tortu en el juego de mediana y corta distancia. El santiagueño juega de espaldas y de frente al aro, desequilibrando mucho a este nivel continental. De hecho, fue el goleador argentino y el MVP de la Americup. No hay dudas que, este domingo, ambos serán muy valiosos.

Esta movida fue muy sorpresiva porque, durante toda la eliminatoria, ningún país pudo contar con jugadores que estén en equipos de la NBA o la Euroliga. Ambas competencias -y sus clubes- avisaron que no los cederían pero en este caso, viendo que era el último partido y tan importante, entendieron lo especial de la gestión. Viendo que ambos jugaban este viernes y había vuelos disponibles, hubo consultas ante el Madrid y el Barça. Como ambos clubes tienen gran relación con los jugadores, quienes están rindiendo en alto nivel, hubo autorización.

Estas llegadas son los nuevos guiños del destino que ha tenido el básquet argentino, que no atraviesa el mejor momento, con una Liga Nacional que ha caído en su nivel deportivo y de difusión, y con un seleccionado que intenta mantenerse en la elite tras el retiro de Luis Scola y después de un problemático cambio de entrenador que se subsanó por la asunción de un ícono muy querido como Pablo Prigioni, ex integrante de la Generación Dorada y asistente top de Minnesota Wolves en la NBA.

Justamente Prigioni consiguió permiso de una franquicia para dirigir al equipo, algo que estaba en duda. Luego sucedió que una inesperada sanción de la Euroliga con el nuevo equipo de Campazzo, el Estrella Roja, hiciera que no pudiera anotar a Facu en el principal certamen europeo y, por ende, el capitán nacional pudiera viajar a esta ventana eliminatoria. Y, por último, el corte de Leandro Bolmaro por parte de Utah Jazz le abrió la puerta a que el cordobés, otro valor importante, sobre todo en defensa, pudiera estar en dos partidos en Mar del Plata.

Ahora queda ganar. Que el compromiso de los jugadores y los guiños del destino confluyan en un resultado que deposite al básquet argentino en el lugar que pertenece: el Mundial.