La Selección argentina inicia los entrenamientos antes de los amistosos con Uruguay y Costa Rica

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó el cronograma de trabajo de la Selección argentina para la semana previa al amistoso ante Uruguay, que se disputará el viernes 13 de noviembre en La Bombonera. El equipo dirigido por Lionel Scaloni comenzará a reunirse este lunes en el predio de Ezeiza y tendrá tres entrenamientos antes del clásico rioplatense.

Los futbolistas convocados empezarán a llegar este lunes 9 de noviembre al predio Lionel Andrés Messi. Durante esa jornada no habrá actividad en cancha, ya que el cuerpo técnico aguardará la incorporación de los integrantes del plantel.

La primera práctica será el martes 10, desde las 10, a puertas cerradas. El miércoles 11, en tanto, el entrenamiento comenzará a las 17 y tendrá sus primeros 15 minutos abiertos para la prensa.

El cronograma antes del partido con Uruguay

El jueves 12, también a las 17, el seleccionado realizará su última práctica antes del encuentro ante Uruguay. La actividad será a puertas cerradas y, durante esa jornada, Scaloni brindará una conferencia de prensa.

El viernes llegará el momento de salir a la cancha: Argentina enfrentará a Uruguay desde las 20 en La Bombonera, en el primero de los dos amistosos programados para noviembre.

El segundo amistoso será en Córdoba

La agenda de la fecha FIFA continuará el martes 17, cuando la Albiceleste se mida con Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba.

Los dos encuentros le permitirán a Scaloni probar variantes y evaluar a los futbolistas incluidos en una convocatoria de 28 jugadores. Entre las principales novedades de la lista se encuentran la primera citación de Aaron Anselmino y los regresos de Gonzalo Montiel y Mariano Troilo.

De esta manera, el seleccionado comenzará su preparación en Ezeiza con dos compromisos internacionales en el calendario y la posibilidad de seguir ajustando el equipo de cara a sus próximos desafíos.