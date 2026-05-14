VIDEO: Néstor Ortigoza terminó a las piñas en un boliche y lo sacaron los patovicas

El pasado fin de semana, Néstor Ortigoza, exfutbolista de San Lorenzo y Argentinos Juniors y exdirigente del club durante la presidencia de Marcelo Moretti, se vio envuelto en una pelea en el boliche Tropitango Bailable, ubicado en El Talar, localidad de la zona norte de la provincia de Buenos Aires. Según los reportes, el mediocampista fue parte de un conflicto que surgió mientras intentaba defender a su pareja, Rocío Oliva.

El enfrentamiento escaló rápidamente, y fue necesario que cinco miembros del personal de seguridad retiraran al exjugador del lugar. Los informes indican que Ortigoza perdió la vertical gradualmente tras ser inmovilizado con una llave al cuello por uno de los patovicas, debido a su corpulencia y fuerza física.

Diferentes versiones del hecho

La noticia había comenzado a circular días atrás, cuando Rocío Oliva declaró ante los medios que había sido maltratada en un boliche, asegurando que había sido tomada del cuello por un patovica. Posteriormente, se difundió un video de casi tres minutos que muestra la totalidad del conflicto y en el que se ve claramente la participación de Ortigoza.

El material audiovisual evidencia una discusión dentro de un grupo numeroso de personas, que fue escalando hasta los agarrones y zamarreos. Los efectivos de seguridad intervinieron usando láseres verdes para intentar abrirse paso entre la multitud y controlar la situación.

La defensa de Rocío Oliva y la versión de Ortigoza

Según ambos involucrados, la reacción de Ortigoza se produjo mientras intentaba defender a Rocío Oliva, quien, en sus palabras, había sido tomada por el cuello. Además, Ortigoza afirmó que los efectivos de seguridad también habían molestado a una amiga presente en el lugar. La situación derivó en un enfrentamiento físico directo, que culminó con el exfutbolista siendo retirado por cinco personas mientras se encontraba casi inmóvil.

Tanto la pareja como la administración del boliche están analizando iniciar acciones legales contra la parte contraria, ante lo que consideran un episodio de violencia y agresión.

Antecedentes judiciales de Ortigoza

Néstor Ortigoza ya cuenta con una causa abierta por violencia de género tras ser denunciado por su exesposa, Lucía Cassiau. Inicialmente, el mediocampista había sido el demandante por violencia contra sus hijos y posesión de armas, pero la causa dio un vuelco luego de que Cassiau publicara dos videos en sus redes sociales en los que Ortigoza la agredía verbalmente y la golpeaba.

Este antecedente judicial se suma al reciente conflicto en Tropitango, agregando complejidad a la situación legal y mediática del exfutbolista. La combinación de la historia deportiva, su paso como dirigente de San Lorenzo y los conflictos recientes con Oliva y en el boliche genera un panorama de gran atención pública y seguimiento por parte de los medios.