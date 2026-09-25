La Selección argentina entra en la etapa más exigente de su preparación para el amistoso ante Bolivia

La Selección argentina volverá a entrenarse este viernes con la atención concentrada en el amistoso frente a Bolivia, correspondiente a la fecha FIFA. Será el cuarto entrenamiento del equipo en el país, dentro de una preparación que apunta especialmente a fortalecer la idea de juego y facilitar la integración de los nuevos citados por Lionel Scaloni.

La práctica está prevista para las 10 en el Predio de Ezeiza, donde el cuerpo técnico continuará trabajando con el plantel que afrontará una serie de tres compromisos. El primero será ante Bolivia, mientras que posteriormente llegarán los encuentros frente a Burkina Faso y Benín.

El proceso tiene una particularidad: además de preparar los próximos partidos, el seleccionado transita una etapa de renovación. La presencia de nuevos convocados genera expectativas entre los hinchas, que mantienen la atención puesta en la nueva camada que comienza a integrarse al equipo nacional.

Si bien la despedida de Lionel Messi ocupa un lugar destacado en la agenda, especialmente por el encuentro que Argentina disputará ante Benín en el Monumental, el proceso también está atravesado por la incorporación de nuevos nombres que formarán parte de la renovación del plantel.

Scaloni mantiene la incógnita sobre su continuidad

En paralelo con la preparación deportiva, Lionel Scaloni habló sobre su futuro al frente de la Selección argentina y mantuvo la incógnita respecto de su continuidad.

El entrenador manifestó su "predisposición máxima para dialogar" con el presidente de la AFA, Claudio Tapia, para analizar su permanencia. Al ser consultado sobre sus expectativas a futuro, ratificó: "Tengo ganas de estar acá". Scaloni también hizo referencia a los días posteriores al último torneo y explicó que tuvo tiempo para desconectarse y procesar lo ocurrido.

"La semana esa fue muy emotiva. Tuve tiempo de desconectar un poco y dejar pasar la amargura de no haber podido ganar. Y con respecto a lo mío: no hay novedades. Ya hablaremos con el presidente. Cuando tengamos que hablar, lo haremos; por ahora sigue todo igual", afirmó el entrenador campeón del mundo en Qatar 2022.

El técnico volvió a remarcar su intención de continuar, aunque señaló que todavía existen distintos aspectos que deberá conversar con Tapia. "Ganas seguro que hay de estar acá, pero hay un montón de aspectos que tenemos que hablar con el presidente. Siempre después de un torneo así tan emotivo uno repiensa las cosas", agregó.

De esta manera, mientras el plantel avanza en la preparación de los próximos compromisos, la situación contractual y deportiva del entrenador continúa sin una definición anunciada.

Una agenda que se extiende hasta el amistoso con Bolivia

La actividad del seleccionado continuará durante los próximos días con entrenamientos y una conferencia de prensa de Scaloni. La programación prevista establece:

Sábado 26 de septiembre, 10.00: entrenamiento cerrado.

entrenamiento cerrado. Lunes 28 de septiembre, 16.00: entrenamiento, con los primeros 30 minutos abiertos a los medios acreditados por AFA de manera anual.

entrenamiento, con los primeros 30 minutos abiertos a los medios acreditados por AFA de manera anual. Martes 29 de septiembre, 14.15: conferencia de Lionel Scaloni.

conferencia de Lionel Scaloni. Martes 29 de septiembre, 15.30: entrenamiento, con los primeros 15 minutos abiertos a los medios acreditados por AFA de manera anual.

La agenda desembocará en el primero de los tres amistosos programados para esta fecha FIFA.

Tres amistosos y una despedida histórica

La Selección argentina disputará tres amistosos durante este período. El calendario contempla encuentros en dos escenarios diferentes y reserva para el último una jornada especial. La programación es la siguiente:

30 de septiembre: Argentina vs. Bolivia, en el Mario Alberto Kempes .

Argentina vs. Bolivia, en el . 3 de octubre: Argentina vs. Burkina Faso, en el Monumental .

Argentina vs. Burkina Faso, en el . 6 de octubre: Argentina vs. Benín, en el Monumental.

El último partido tendrá una significación particular porque será la despedida de Lionel Messi del conjunto nacional, uno de los principales focos de atención de esta serie de compromisos.

Antes de ese momento, sin embargo, el cuerpo técnico concentra sus esfuerzos en el trabajo cotidiano. El entrenamiento de este viernes representa otro paso dentro de una preparación que tiene como prioridad renovar la idea de juego y ensamblar al grupo con los nuevos convocados.

La lista definitiva de convocados

Lionel Scaloni conformó una lista de 36 jugadores para los amistosos de la Selección argentina. El plantel reúne futbolistas de distintas posiciones y combina nombres habituales del equipo nacional con nuevos integrantes.

La nómina completa está integrada por:

Arqueros

Emiliano Martínez.

Juan Musso.

Gerónimo Rulli.

Santiago Beltrán.

Defensores

Agustín Giay.

Leonardo Balerdi.

Cristian Romero.

Lisandro Martínez.

Facundo Medina.

Nicolás Otamendi.

Tomás Palacios.

Valentín Gómez.

Nicolás Tagliafico.

Román Vega.

Mediocampistas

Enzo Fernández.

Alexis Mac Allister.

Valentín Barco.

Giovani Lo Celso.

Exequiel Palacios.

Rodrigo De Paul.

Nicolás Paz.

Ezequiel Fernández.

Santiago Simón.

Tobías Andrada.

Franco Mastantuono.

Matías Soulé.

Leonel Flores.

Delanteros

Giuliano Simeone.

Nicolás González.

Gianluca Prestianni.

José Manuel López.

Santiago Castro.

Julián Álvarez.

Lautaro Martínez.

Lionel Messi.

La composición del grupo permite observar el eje que atraviesa esta convocatoria: mantener la estructura del seleccionado mientras se incorporan nuevos nombres que tendrán la posibilidad de integrarse al funcionamiento que pretende sostener Scaloni.