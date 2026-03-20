La Selección argentina jugará ante Mauritania en la Bombonera tras la cancelación de la Finalissima

La AFA confirmó que la Selección argentina disputará un amistoso frente a Mauritania el próximo 27 de marzo en la La Bombonera, en el marco de la última fecha FIFA previa al Mundial 2026.

El encuentro se incorporó al calendario luego de la cancelación de la Finalissima que debía jugarse ese mismo día ante España en Lusail, Qatar. La suspensión responde al conflicto en Medio Oriente, que obligó a modificar la planificación internacional.

Cuatro días después, el conjunto nacional tiene previsto otro amistoso frente a Guatemala, también en la La Bombonera. Sin embargo, ese compromiso permanece en duda debido a un conflicto de reglamentación con la FIFA.

En el comunicado oficial, la AFA no brindó detalles sobre la situación del partido ante el seleccionado centroamericano, por lo que su realización aún no está confirmada.