La Selección argentina jugará ante Zambia y ya se venden las entradas: ¿Cómo conseguirlas?

La Selección argentina disputará su segundo amistoso en la fecha FIFA frente a Selección de Zambia el próximo martes a las 20.15 en La Bombonera. La expectativa se extiende a todo el país, incluyendo a los hinchas de Catamarca, que siguen de cerca cada presentación del equipo nacional.

Desde este viernes al mediodía, la AFA puso a la venta las entradas de manera online a través de la plataforma Deportick.

Según se informó oficialmente, el canje de tickets podrá realizarse desde el sábado 28 de marzo hasta el lunes 30, en las boleterías del estadio de Huracán, en el horario de 9 a 15.

En cuanto a los precios, las entradas presentan una amplia escala que va desde los 90.000 pesos en las ubicaciones generales hasta los 490.000 pesos en los sectores preferenciales.

El entrenador Lionel Scaloni evalúa realizar rotaciones en el equipo durante los amistosos, mientras que Lionel Messi administrará cargas físicas entre ambos encuentros. En ese sentido, se prevé que el capitán sea suplente frente a Mauritania y tenga altas probabilidades de ser titular ante Zambia.

Precios de las entradas