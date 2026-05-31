La Selección argentina ya viaja al Mundial 2026 con la ilusión de la cuarta estrella

La cuenta regresiva llegó a su fin para la Selección argentina. Con la nómina definitiva de 26 jugadores ya confirmada y todos los detalles organizativos resueltos, el equipo dirigido por Lionel Scaloni inició el viaje hacia Estados Unidos para afrontar el desafío más importante del calendario futbolístico: la defensa del título mundial conseguido en Qatar 2022 y la búsqueda de una nueva consagración que permita alcanzar la ansiada cuarta estrella.

La partida de la delegación comenzó durante la noche del sábado, cuando una parte importante del plantel, acompañada por integrantes del cuerpo técnico y miembros del staff de la Asociación del Fútbol Argentino, abordó un vuelo chárter especialmente preparado para trasladarlos hasta Kansas City, ciudad que funcionará como centro operativo durante la etapa inicial del certamen.

La salida marca el comienzo de una nueva travesía para un grupo de futbolistas que llega con el desafío de sostener el prestigio alcanzado en los últimos años y afrontar una nueva Copa del Mundo con la responsabilidad que implica defender el título de campeón.

La planificación de Scaloni para el Mundial

Durante los últimos días, Lionel Scaloni y su cuerpo técnico trabajaron intensamente en la definición de la lista definitiva de convocados. La conformación del plantel estuvo precedida por jornadas de análisis y seguimiento de la situación física de cada futbolista, una tarea clave antes de tomar la decisión final sobre los jugadores que representarán al país en el torneo.

Con la nómina ya cerrada, comienza ahora la fase de preparación específica en territorio estadounidense.

El objetivo es llegar en las mejores condiciones posibles al debut mundialista y consolidar un funcionamiento colectivo que permita afrontar la competencia con aspiraciones de volver a alcanzar la gloria.

Kansas City, el hogar de los campeones del mundo

La Asociación del Fútbol Argentino eligió a Kansas City como sede principal de la concentración. La decisión estuvo basada en diversos factores vinculados a la logística, la infraestructura disponible y la cercanía con otras ciudades donde se disputarán encuentros del certamen.

Durante su estadía en Estados Unidos, la delegación se alojará en el Hotel Origin, un complejo moderno que fue seleccionado para brindar todas las comodidades necesarias al plantel. Además, en los días previos a la llegada de la Selección se realizaron modificaciones específicas en las instalaciones.

Entre las mejoras incorporadas se destacan:

La construcción de un gimnasio adicional.

La instalación de una carpa especial destinada a las visitas familiares de los jugadores.

En materia deportiva, el equipo desarrollará sus prácticas en el Sporting KC Training Centre, un centro de entrenamiento ubicado a apenas 21 minutos del hotel.

El predio cuenta con infraestructura de última generación, incluyendo:

Canchas de entrenamiento.

Vestuarios completamente equipados.

Tecnología audiovisual.

Sala de hidroterapia.

Gimnasio con equipamiento de última tecnología.

Los futbolistas que iniciaron el viaje

El vuelo chárter partió el sábado a las 23.50 con 18 de los jugadores convocados para disputar el Mundial. Entre los integrantes de la delegación que emprendieron el viaje se encuentran varios de los campeones del mundo obtenidos en Qatar.

Los futbolistas que viajaron en esta primera etapa son:

Nahuel Molina.

Gonzalo Montiel.

Cristian Romero.

Nicolás Otamendi.

Nicolás Tagliafico.

Leandro Paredes.

Enzo Fernández.

Gerónimo Rulli.

Exequiel Palacios.

Thiago Almada.

Julián Álvarez.

Giovani Lo Celso.

Valentín Barco.

Nicolás González.

Giuliano Simeone.

Nico Paz.

José López.

A ellos se sumarán posteriormente otros ocho integrantes del plantel que arribarán directamente a la concentración en territorio estadounidense.

Ese grupo está integrado por:

Emiliano Martínez.

Juan Musso.

Lisandro Martínez.

Facundo Medina.

Rodrigo De Paul.

Alexis Mac Allister.

Lautaro Martínez.

Lionel Messi.

El cronograma previo al debut

La planificación de la Selección contempla una serie de actividades destinadas a llegar con ritmo competitivo al inicio de la Copa del Mundo. El domingo estará dedicado al arribo de los distintos futbolistas y a la instalación definitiva de la delegación en Kansas City.

Posteriormente, el lunes 1 de junio comenzarán los entrenamientos formales. Antes del debut mundialista, el equipo disputará dos encuentros amistosos.

El primero se jugará el sábado 6 de junio frente a Honduras en el Kyle Field de Texas, un estadio con capacidad para más de 102 mil espectadores. Luego llegará el segundo compromiso preparatorio.

El martes 9 de junio, Argentina enfrentará a Islandia en el Jordan-Hare Stadium, ubicado en la Universidad de Auburn, en Alabama. Tras ese encuentro, la delegación regresará a Kansas para completar los últimos ajustes tácticos y físicos.

El camino de Argentina en la fase de grupos

El debut de la Selección argentina en el Mundial 2026 está programado para el martes 16 de junio. El primer rival será Argelia en el Arrowhead Stadium de Kansas City.

Posteriormente, el equipo volverá a salir a escena el lunes 22 de junio cuando enfrente a Austria en el Dallas Stadium. La participación en la fase de grupos concluirá el sábado 27 de junio ante Jordania, nuevamente en Dallas.

El cronograma previsto por la organización y por la propia AFA permitirá que el equipo regrese a Kansas City después de cada encuentro. La cercanía entre las distintas sedes facilitará los traslados y permitirá preservar tiempos de descanso y concentración.

Además, en caso de avanzar a las instancias eliminatorias, la intención es mantener la base de operaciones en Kansas al menos hasta la disputa de los cuartos de final.

El sueño de una nueva conquista

Con el viaje ya iniciado y la preparación entrando en su etapa decisiva, la Selección argentina vuelve a poner en marcha una ilusión colectiva que atraviesa a millones de hinchas. La defensa del título obtenido en Qatar 2022 representa un desafío enorme para un grupo que ya supo alcanzar la cima del fútbol mundial y que ahora buscará extender ese legado.

El mensaje difundido durante la presentación del plantel resume el espíritu con el que la delegación inicia esta nueva aventura: hacerlo con toda la fuerza de los argentinos.

La travesía recién comienza, pero el objetivo final ya está claramente definido. Argentina sueña con recorrer todo el camino mundialista y permanecer en competencia hasta el desenlace previsto para el 19 de julio, un día después de la final que se disputará en Nueva Jersey. Allí espera concluir una historia que comenzó con una ilusión y que apunta, una vez más, a la gloria máxima del fútbol mundial.