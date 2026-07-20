La Selección emprende el regreso: despedida silenciosa, y no todos vuelven a Argentina

La última imagen de la Selección argentina en territorio estadounidense quedó muy lejos de las celebraciones multitudinarias que suelen acompañar al equipo. Tras disputar la final del Mundial 2026, la delegación inició su regreso en un clima de tristeza y con una despedida que tuvo como escenario el hotel Hilton Shorts Hill, ubicado en las afueras de Nueva Jersey.

En la madrugada de este lunes, apenas un reducido grupo de periodistas y algunos hinchas que se encontraban hospedados en el hotel se acercaron para despedir a los subcampeones del mundo. La escena contrastó con el respaldo que el equipo recibió durante toda la Copa del Mundo y dejó una postal de marcada soledad para un plantel que volvió a disputar una final mundialista.

La escasa presencia de simpatizantes acompañó la salida de la delegación, en un contexto atravesado por la frustración que dejó la definición del torneo y por la incertidumbre respecto de lo que vendrá para el seleccionado.

La caminata solitaria de Lionel Scaloni

Uno de los momentos que más llamó la atención durante la despedida tuvo como protagonista al entrenador Lionel Scaloni. Dos jóvenes argentinos, ambos de no más de 20 años y con la camiseta número 10 de Lionel Messi, permanecían cerca de las tres de la madrugada jugando a la pelota frente al hotel luego de haber asistido a la final.

Según relataron, no pudieron ver a Messi porque abandonó el lugar por otra vía, al igual que otros integrantes del plantel.

"A Leo no lo pudimos ver. Sí vimos que se fueron en autos particulares Enzo Fernández, Julián Álvarez, Cristian Romero, Nahuel Molina, Gerónimo Rulli y Juan Musso. La mayoría se fueron con los familiares", contaron.

Sin embargo, el episodio que más los impactó fue otro. Los dos hinchas relataron haber observado a Lionel Scaloni caminando solo por el estacionamiento del hotel alrededor de la una de la madrugada.

"Alrededor de la 1 salió a dar unas vueltas por el estacionamiento y vimos que estaba llorando. La estaba pasando mal de verdad", afirmaron. La imagen del entrenador recorriendo en soledad el predio reflejó el clima que se vivía en la concentración argentina después de la final.

La salida de la delegación rumbo al aeropuerto

Poco después de las tres de la madrugada comenzó el movimiento definitivo de la delegación. El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, fue uno de los primeros en abordar uno de los dos micros que trasladaron al grupo hacia uno de los aeropuertos de Nueva York.

Antes de subir, se tomó algunas fotografías con los hinchas que permanecían en el hotel. Una vez cerradas las puertas de los ómnibus, la delegación emprendió viaje rumbo al aeropuerto.

En los primeros asientos del micro se pudo observar, como es habitual, a Lionel Scaloni, junto a Pablo Aimar, Walter Samuel, Roberto Ayala y el resto del cuerpo técnico.

Un regreso con varias ausencias

La delegación que regresará a la Argentina no estará integrada por todos los futbolistas que participaron del Mundial. Entre los jugadores que sí volverán al país se encuentran Leandro Paredes, Nicolás Otamendi y Gonzalo Montiel, quienes regresarán para sumarse a Boca y River, respectivamente.

También retornará Nicolás Tagliafico, quien permanecerá algunos días en Buenos Aires antes de viajar nuevamente a Europa. Asimismo, se presume que Thiago Almada regresará al país para intentar cerrar su salida de Atlético de Madrid, club desde el cual es pretendido por River y Flamengo, entre otros.

En contrapartida, varios futbolistas emprendieron viaje directamente desde Estados Unidos hacia otros destinos. Entre ellos estuvieron Julián Álvarez, Juan Musso y Nahuel Molina, quienes abandonaron juntos el hotel.

Por su parte, Cristian Romero también dejó la concentración utilizando un automóvil solicitado mediante una aplicación para reencontrarse con su familia.

La explicación oficial de la AFA

Las distintas salidas individuales ya habían sido anticipadas por la AFA mediante un comunicado difundido tras la final. La entidad explicó que el regreso de la delegación sería parcial debido a que algunos futbolistas continuarían viaje hacia otros destinos.

"Tras la final, algunos futbolistas del plantel partirán directamente desde los Estados Unidos hacia distintos destinos para reincorporarse a sus clubes o iniciar su período de descanso. En tanto, una parte de la delegación, integrada por jugadores, cuerpo técnico y miembros del staff, regresará a la Argentina mañana, con arribo previsto alrededor de las 17:00", informó la Asociación del Fútbol Argentino.

De esta manera, el vuelo previsto para este lunes no contará con la totalidad de los jugadores que integraron el plantel durante el Mundial.

El agradecimiento a los hinchas

Junto con la información sobre el regreso, la AFA publicó un mensaje dirigido a los simpatizantes que acompañaron al equipo durante toda la competencia.

La entidad expresó su agradecimiento "a cada argentino que acompañó al equipo durante la Copa del Mundo 2026" y destacó que el aliento recibido en cada estadio, en cada ciudad y desde distintos puntos del país fue un impulso permanente para que el seleccionado volviera a alcanzar una final mundialista.

Además, remarcó que "el cariño recibido durante todo el camino, las banderas, los mensajes, las caravanas, los abrazos y el respaldo incondicional demostraron, una vez más, que la Selección es patrimonio de todos los argentinos".

El comunicado también hizo referencia al desenlace deportivo al señalar que "el resultado final no alcanzó para cumplir el sueño del bicampeonato, pero sí reafirmó un vínculo que trasciende cualquier resultado". Como cierre, la AFA agradeció el respaldo recibido tanto en los momentos de alegría como en los más difíciles y sostuvo que el orgullo de representar al país seguirá siendo el motor para afrontar los desafíos futuros.

Una despedida distinta

La salida de la Selección argentina desde Estados Unidos dejó una imagen diferente a la que probablemente hubiera acompañado al equipo en caso de haber conquistado el bicampeonato mundial.

La escasa presencia de hinchas en el hotel, el clima de frustración reflejado tras la final, la emoción de Lionel Scaloni, el regreso parcial de la delegación y la partida inmediata de varios futbolistas marcaron las últimas horas de la Albiceleste en territorio estadounidense.

Mientras el vuelo con parte del plantel, el cuerpo técnico y el staff tiene previsto arribar este lunes alrededor de las 17, el futuro inmediato de la Selección también mantiene un interrogante en torno a la continuidad de Lionel Scaloni, en una etapa que comienza luego de haber alcanzado nuevamente una final de la Copa del Mundo.