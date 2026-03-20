La Selección presentó su nueva camiseta alternativa para el Mundial 2026

A menos de tres meses del inicio del Mundial 2026, la Asociación del Fútbol Argentino presentó oficialmente la nueva camiseta alternativa de la Selección argentina, que será utilizada durante la competencia que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

El lanzamiento tuvo como figura central a Lionel Messi, quien encabezó la campaña de difusión y se convirtió en el principal rostro del nuevo diseño. La elección del capitán como emblema no es casual: simboliza el liderazgo del equipo dirigido por Lionel Scaloni y su condición de vigente campeón del mundo.

Las primeras imágenes se dieron a conocer durante la madrugada, generando expectativa entre los hinchas y marcando el inicio de la cuenta regresiva hacia la cita mundialista.

Diseño innovador con identidad y tradición

La nueva camiseta alternativa mantiene algunos rasgos históricos, pero introduce elementos innovadores en su estética. Entre las características principales del diseño se destacan:

Color base negro, como referencia a las versiones alternativas tradicionales

Patrón de líneas en tonos azules, que en el pecho dibujan una pelota de fútbol

Detalles en gris claro en terminaciones

Inclusión de las tres tiras de Adidas

Franjas en el cuello y las mangas

Presencia del escudo de la AFA y numeración de los jugadores

Uno de los cambios más significativos es la ubicación de los números, que en esta edición fueron desplazados al costado derecho del pecho, a diferencia de versiones anteriores donde se ubicaban en el centro.

Este ajuste responde a una decisión específica: dejar espacio para el parche de la FIFA, otorgado al equipo dirigido por Lionel Scaloni por su condición de campeón del mundo.

Detalles simbólicos y elementos identitarios

La camiseta no solo incorpora innovaciones visuales, sino también elementos simbólicos que refuerzan la identidad del equipo.

En la parte posterior, cada prenda incluirá:

El nombre del jugador en la zona superior de la espalda

Debajo, el tradicional sol de mayo

La inscripción "Argentina"

Una bandera con diseño inspirado en el fileteado porteño

El propio Lionel Messi compartió imágenes con la nueva indumentaria y acompañó la publicación con una palabra que sintetiza el espíritu del equipo: "Orgullo".

Cuatro versiones y una amplia oferta comercial

El lanzamiento de la camiseta alternativa también se distingue por la variedad de opciones disponibles para el público. A diferencia de años anteriores, en los que existían una o dos versiones, en esta oportunidad se ofrecerán cuatro variantes.

Los modelos y sus características son:

Versión Fan ($149.999)

Diseño más simple

Incluye parche de la FIFA, escudo de la AFA e isologo argentino

Disponible en talles de XS a 3XL

Versión Jugador ($219.999)

Incorporación de un entramado en tela

Tejido de punto jacquard mediante técnica de transferencia

Messi Versión Jugador ($249.999)

Diseño premium

Incluye el número 10 en frente y dorso

Nombre de Messi en la espalda

Versión mangas largas ($249.999)

Variante innovadora dentro de la colección

Diseño similar al modelo fan

Franjas con interrupción en la parte alta del brazo

La venta se realizará a través de la página oficial de Adidas, donde ya se activó una cuenta regresiva. Las camisetas estarán disponibles desde el viernes 20 de marzo a partir de las 06:00 horas.

La Scaloneta se prepara con amistosos en el país

En paralelo al lanzamiento de la nueva indumentaria, la Selección argentina continúa ajustando su preparación para el Mundial 2026. En este sentido, se confirmó que el equipo disputará dos partidos amistosos en La Bombonera antes de la competencia.

El anuncio fue realizado por el presidente de la AFA, Claudio Tapia, quien indicó que los detalles oficiales —rivales y horarios— se darán a conocer este viernes.

Las fechas previstas para estos encuentros son el 27 de marzo y el 31 de marzo.

Un calendario ajustado tras la suspensión de la Finalissima

La organización de estos amistosos responde a la necesidad de reconfigurar la agenda del seleccionado tras la suspensión de la Finalissima, que debía disputarse frente a España.

Según se informó, el partido estaba originalmente previsto para jugarse en Qatar, pero no pudo concretarse debido a:

Conflicto en Oriente Medio

Falta de acuerdo con la Real Federación Española de Fútbol y la UEFA sobre una sede neutral

Tapia explicó que también se había contemplado un segundo encuentro con Qatar y una alternativa en Italia para el 31 de marzo, que finalmente no fue aceptada.