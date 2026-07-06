España-Portugal y Estados Unidos-Bélgica: jornada de alto voltaje en el Mundial 2026

El Mundial 2026 continúa avanzando en su camino hacia la gran final prevista para el 19 de julio, y este lunes 6 de julio ofrecerá una jornada decisiva con dos encuentros correspondientes a los octavos de final. Con dos llaves de cuartos ya definidas, la competencia pondrá en juego otros dos boletos para la siguiente instancia, donde solo permanecerán las ocho mejores selecciones del torneo.

La programación tendrá como principal atractivo el enfrentamiento entre España y Portugal, un duelo que aparece como el más prometedor de los disputados hasta el momento en esta fase eliminatoria. Más tarde, la acción se trasladará a la ciudad de Seattle, donde Estados Unidos intentará extender su sueño mundialista frente a Bélgica.

Los dos encuentros representan momentos clave del campeonato. Al tratarse de cruces de eliminación directa, cada selección buscará asegurar su clasificación a los cuartos de final, mientras que los equipos derrotados quedarán automáticamente eliminados de la competencia.

España y Portugal animarán el duelo más esperado

El primer partido de la jornada reunirá a dos de las selecciones más importantes del fútbol europeo. España y Portugal protagonizarán un enfrentamiento que, según la programación del torneo, se presenta como el compromiso más atractivo de los octavos de final disputados hasta el momento.

El encuentro tendrá lugar en el AT&T Stadium, ubicado en Arlington, Texas, Estados Unidos, un escenario que recibirá a dos equipos que buscarán mantenerse en carrera por el título mundial. El carácter eliminatorio del compromiso garantiza que uno de los seleccionados avanzará a los cuartos de final, mientras que el otro quedará fuera de la Copa del Mundo.

Además del peso futbolístico de ambos equipos, el partido tendrá como consecuencia inevitable la despedida de varias de las figuras que forman parte de estas selecciones, ya que solo uno de los dos continuará su recorrido en el certamen.

Para los aficionados argentinos, el encuentro comenzará a las 16:00. La transmisión estará disponible a través de las siguientes plataformas y señales:

DGO .

. DIRECTV Sports Argentina .

. Flow Sports .

. Paramount+.

Estados Unidos buscará seguir soñando como anfitrión

La segunda presentación del día tendrá como protagonista al seleccionado de Estados Unidos, que intentará aprovechar su condición de local para continuar avanzando en la Copa del Mundo.

El conjunto estadounidense enfrentará a Bélgica en otro duelo correspondiente a los octavos de final. El compromiso se disputará en el Lumen Field, ubicado en la ciudad de Seattle, uno de los escenarios previstos para el desarrollo del torneo.

Estados Unidos buscará mantener vivo el objetivo de seguir compitiendo en su propio país, aunque para lograrlo deberá superar a un seleccionado belga que también aspira a integrar el grupo de las ocho mejores selecciones del Mundial.

El encuentro comenzará a las 21:00, hora de la Argentina. Los aficionados podrán seguir el partido mediante una amplia oferta de transmisiones.

Las señales habilitadas para la cobertura serán:

DGO .

. DIRECTV Sports Argentina .

. Flow Sports .

. Paramount+ .

. TyC Sports Argentina .

. TyC Sports Play.

El Mundial entra en una etapa decisiva

La competencia comienza a reducir progresivamente el número de aspirantes al título. Con dos llaves de cuartos de final ya conformadas, la jornada del lunes permitirá conocer a otros dos equipos que accederán a la siguiente ronda del campeonato.

Cada encuentro representa una instancia definitiva, ya que los octavos de final no ofrecen margen de error. La continuidad en el torneo dependerá exclusivamente del resultado obtenido en estos compromisos. España, Portugal, Estados Unidos y Bélgica llegan a esta instancia con el mismo objetivo inmediato: conseguir un lugar entre los ocho mejores seleccionados del Mundial 2026 y acercarse un paso más a la final programada para el 19 de julio.

Programación completa del lunes 6 de julio

La agenda oficial para este lunes contempla los siguientes encuentros:

Portugal vs. España

Estadio: AT&T Stadium.

AT&T Stadium. Ciudad: Arlington, Texas, Estados Unidos.

Arlington, Texas, Estados Unidos. Horario en Argentina: 16:00.

16:00. Transmisión: DGO. DIRECTV Sports Argentina. Flow Sports. Paramount+.



Estados Unidos vs. Bélgica