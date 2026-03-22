La Selección Sub 20 se rearma con mayoría de juveniles de River y Boca para enfrentar a EE.UU

La Selección argentina Sub 20 comenzará en los próximos días una nueva etapa de trabajo con el foco puesto en la renovación generacional. El punto de partida será el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza, donde el entrenador Diego Placente convocó a una camada de futbolistas juveniles que representan el recambio inmediato del seleccionado.

La nómina refleja con claridad el inicio de un nuevo proceso: todos los citados pertenecen a las categorías 2007 y 2008, lo que marca un corte respecto de ciclos anteriores y establece las bases de un proyecto a mediano plazo. Este grupo comenzará a entrenarse con la mirada puesta en la consolidación colectiva y el desarrollo individual de talentos en plena formación.

El primer objetivo competitivo de este nuevo ciclo será un amistoso ante Estados Unidos, que servirá como prueba inicial para evaluar rendimientos, ensayar variantes tácticas y comenzar a delinear una identidad de juego.

Fuerte presencia de River y Boca

Uno de los rasgos más destacados de la convocatoria es la significativa presencia de futbolistas provenientes de los dos clubes más convocantes del país. En total, siete jugadores pertenecen a River y Boca, lo que refuerza el peso estructural de ambas instituciones en la formación de juveniles.

Dentro de este grupo:

River aporta cuatro futbolistas : Lucas Flores Santiago Espíndola Felipe Esquivel Ian Subiabre

: Boca suma tres representantes : Santiago Zampieri Matías Satas (incluido en la nómina destacada del club)

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La presencia de estos jugadores no solo responde a la tradición formativa de ambos clubes, sino también al rendimiento reciente de sus divisiones juveniles, que continúan nutriendo a las selecciones nacionales.

Nombres propios y proyección a Primera

Dentro de la lista aparecen futbolistas que ya han comenzado a dar sus primeros pasos en el fútbol de Primera División, lo que agrega un valor diferencial a esta convocatoria.

Entre ellos se destacan:

Tomás Aranda , quien ya sumó minutos en la Primera del equipo de Ubeda.

, quien ya sumó minutos en la Primera del equipo de Ubeda. Ian Subiabre, con presencia en el plantel principal de Núñez.

A estos nombres se suman otros juveniles que también cuentan con experiencia en la máxima categoría del fútbol argentino:

Tobías Andrada , de Vélez

, de Vélez Valentín Dávila , de Talleres

, de Talleres Ignacio Ovando , de Rosario Central

, de Rosario Central Jerónimo Gómez Mattar, de Newell's

La inclusión de estos futbolistas evidencia una búsqueda concreta del cuerpo técnico: combinar juventud con rodaje competitivo, apostando a jugadores que ya han tenido contacto con exigencias de alto nivel.

Cronograma de trabajo y primer desafío

El inicio formal de los entrenamientos estará condicionado por el calendario local. Los futbolistas convocados se incorporarán al predio de Ezeiza una vez finalizada la fecha del Torneo Apertura, lo que permitirá contar con el plantel completo para el arranque de las prácticas.

El cronograma incluye un primer compromiso clave:

Partido amistoso : Rival: Estados Unidos Fecha: viernes 27 de marzo Hora: 11 Sede: predio de Ezeiza

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Tras este encuentro, el equipo no cerrará su actividad de inmediato. Por el contrario, el plan de trabajo contempla la continuidad de los entrenamientos hasta el 30 de marzo, en una etapa que apunta a consolidar conceptos y evaluar el rendimiento global del grupo.

Una base para el futuro

El comienzo de este ciclo no solo representa una nueva convocatoria, sino la construcción de una base estructural para el futuro del seleccionado juvenil. La elección de futbolistas nacidos en 2007 y 2008 responde a una planificación que busca proyectar talento a largo plazo, con miras a competencias venideras.

La combinación de jugadores provenientes de clubes tradicionales como River y Boca, junto con representantes de instituciones como Vélez, Talleres, Rosario Central y Newell's, configura un mosaico diverso que refleja el mapa formativo del fútbol argentino.

En este contexto, el amistoso ante Estados Unidos se presenta como el primer paso de un proceso más amplio, en el que el rendimiento inmediato convivirá con la necesidad de construir identidad, cohesión y proyección. La Sub 20 inicia así una nueva etapa, con nombres jóvenes, objetivos claros y la responsabilidad de sostener la tradición competitiva del seleccionado argentino.