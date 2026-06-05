La Selección viaja a Texas: qué equipo analiza Scaloni para el amistoso ante Honduras

La Selección argentina entra en la etapa decisiva de preparación de cara al Mundial 2026 y se dispone a afrontar su primer compromiso amistoso en esta recta final. El seleccionado nacional viajará hacia el estado de Texas, donde disputará mañana el encuentro preparatorio frente a Honduras, una prueba que servirá para continuar ajustando detalles antes del inicio de la competencia.

La delegación tiene previsto trasladarse al mediodía hacia College Station, ciudad que albergará el partido en el Kyle Field, escenario elegido para este compromiso internacional. Una vez instalados en la sede del encuentro, los dirigidos por Lionel Scaloni llevarán adelante la última práctica previa al amistoso.

La actividad de la jornada incluirá además una conferencia de prensa encabezada por el entrenador argentino antes del entrenamiento. Posteriormente, el plantel realizará su ensayo final, cuya primera parte estará abierta durante los primeros quince minutos para la prensa acreditada.

Dos incógnitas que mantienen en suspenso la formación

A pocas horas del encuentro frente al seleccionado hondureño, Lionel Scaloni aún no terminó de definir el equipo titular. El entrenador mantiene dos dudas puntuales que surgieron durante los últimos entrenamientos y que continúan abiertas mientras el cuerpo técnico evalúa alternativas.

La primera incógnita aparece en el sector defensivo. Allí, la disputa por un lugar en la formación inicial se encuentra entre Agustín Giay y Nicolás Capaldo, dos opciones que el entrenador considera para integrar la última línea del equipo.

La segunda duda se ubica en el frente de ataque. En ese caso, las alternativas que maneja el cuerpo técnico son Giuliano Simeone o José Manuel López, quienes compiten por ocupar un lugar junto a Lautaro Martínez en la ofensiva argentina.

Estas definiciones serán observadas con atención durante la práctica previa al encuentro, donde Scaloni buscará despejar los últimos interrogantes antes del compromiso amistoso.

Las bajas que obligaron a modificar el equipo

Las lesiones y molestias físicas se transformaron en una de las principales preocupaciones del cuerpo técnico argentino durante los días previos al Mundial. A una semana del comienzo de la competencia, la necesidad de administrar cargas y evitar riesgos obligó a realizar modificaciones en la estructura del equipo.

Entre los futbolistas que no serán parte del encuentro ante Honduras se encuentran:

• Lionel Messi.

• Emiliano "Dibu" Martínez.

• Julián Álvarez.

Según se informó, los tres jugadores serán preservados debido a distintas molestias físicas.

La situación llevó a Scaloni a reorganizar la formación y buscar alternativas para el amistoso. En el caso del arco, el entrenador decidió resguardar a Emiliano Martínez y darle la oportunidad a Gerónimo Rulli, quien ocupará la portería argentina durante el partido frente al seleccionado centroamericano.

La probable formación de la Selección

Con las dudas todavía abiertas en dos posiciones específicas, la probable alineación argentina para enfrentar a Honduras estaría conformada por:

• Gerónimo Rulli.

• Agustín Giay o Nicolás Capaldo.

• Nicolás Otamendi.

• Lisandro Martínez.

• Nicolás Tagliafico.

• Rodrigo De Paul.

• Enzo Fernández.

• Alexis Mac Allister.

• Thiago Almada.

• Lautaro Martínez.

• José Manuel López o Giuliano Simeone.

La conformación definitiva dependerá de la evaluación que realice el cuerpo técnico durante las últimas horas previas al encuentro.

La amenaza del clima sobre el amistoso

Además de las cuestiones futbolísticas, existe otro factor que genera atención en la organización del partido. Los pronósticos meteorológicos anticipan la posibilidad de tormentas eléctricas para el sábado en Texas, una situación que podría afectar el desarrollo normal del compromiso.

Ante este escenario, las autoridades y organizadores evaluarán las condiciones climáticas al momento del encuentro para determinar si existen garantías para su realización.

El partido está programado para las 21:00 horas de Argentina, horario en el que se realizará el análisis correspondiente sobre el estado del tiempo y la viabilidad de disputar el amistoso.