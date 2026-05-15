La Serna alcanzó la final del Challenger de Córdoba y sigue consolidando su ascenso

Juan Manuel La Serna, joven tenista de Catamarca de 22 años, logró este viernes al mediodía un hito en su carrera deportiva: se clasificó para la final del Challenger 50 que se celebra en el Córdoba Lawn Tennis Club, ubicado en Córdoba Capital. La Serna, formado en las instalaciones de Las Rejas Tennis de su ciudad natal, mostró un nivel sólido y consistente durante el encuentro, derrotando al porteño Juan B. Torres por 6-4 y 6-2, sin mayores complicaciones.

Esta victoria no solo representa un triunfo en términos numéricos, sino que marca un avance significativo en su trayectoria profesional, dado que se trata de su primer acceso a un encuentro decisivo a nivel Challenger. El joven jugador demuestra que su formación en Catamarca y su disciplina en la gira Challenger 2026 comienzan a dar frutos palpables en el circuito internacional.

El rival en la final: un desafío internacional

En la final, La Serna enfrentará al uruguayo Franco Roncadelli, quien se clasificó tras dejar en el camino a Guido Justo. Este enfrentamiento no solo supone un reto deportivo, sino también una oportunidad para que La Serna se consolide como una figura emergente del tenis argentino en la categoría Challenger. La preparación para este duelo será fundamental, considerando que los rivales de este nivel requieren un enfoque táctico y mental de alto desempeño.

Continuidad de la gira y planificación estratégica

Tras la final en Córdoba, La Serna tiene planificada una agenda exigente. Primero regresará a la Capital Federal, donde entrenará durante dos semanas para ajustar aspectos técnicos y físicos de su juego. Posteriormente, volará rumbo a Tucumán, en el marco de la continuidad de la gira Challenger 2026. Este itinerario demuestra un enfoque meticuloso y estratégico, buscando mantener el rendimiento sostenido en los distintos torneos y consolidar puntos clave en su ranking.

Agradecimientos y vínculo con su tierra natal

El joven catamarqueño aprovechó la ocasión para agradecer públicamente a todos los presentes en la cancha central del Córdoba Lawn Tennis Club, que acompañaron su desempeño con entusiasmo y aplausos. Además, expresó su gratitud al apoyo recibido desde Catamarca, subrayando cómo el respaldo emocional y afectivo de su tierra natal constituye un pilar fundamental en su desarrollo deportivo. Estas palabras reflejan la importancia de la comunidad y la familia en la carrera de los atletas que buscan trascender en escenarios internacionales.