La Serna avanza con firmeza en Colombia y se instala en cuartos

El tenista catamarqueño Juan Manuel La Serna dio un paso clave en su carrera profesional al clasificarse este miércoles por la tarde a los cuartos de final del Challenger 75 que se disputa en la ciudad de Bucaramanga, Colombia. En un encuentro exigente correspondiente a los octavos de final, superó al correntino Carlos Zárate en tres sets, con parciales de 6-3, 6-7 y 6-1, demostrando carácter y capacidad de recuperación.

El partido no fue sencillo. Tras imponerse con claridad en el primer set, La Serna encontró resistencia en el segundo parcial, donde Zárate logró forzar el desempate y equilibrar el marcador. Sin embargo, el catamarqueño reaccionó con autoridad en el set decisivo, cerrando el encuentro con un contundente 6-1 que reflejó su superioridad en el tramo final.

Este resultado no solo le permite seguir en competencia, sino también consolidar su crecimiento dentro del circuito Challenger, una categoría clave para quienes buscan escalar posiciones en el ranking profesional.

Próximo desafío: un duelo ante un clasificado en alza

En la instancia de cuartos de final, La Serna se enfrentará al chileno Nicolás Villalón, quien llega desde la clasificación y también mostró un nivel sólido en su presentación. Villalón viene de derrotar al francés N. Janvier con parciales de 6-4 y 6-1, lo que anticipa un cruce competitivo y abierto.

El duelo por un lugar en semifinales se presenta como una prueba importante para el catamarqueño, quien buscará imponer su ritmo de juego frente a un rival que llega con confianza y rodaje acumulado desde las rondas previas.

Un paso más cerca del objetivo en el ranking

La actuación de La Serna en Bucaramanga tiene un impacto directo en su posicionamiento dentro del ranking ATP. Con este avance a cuartos de final, el jugador de esta ciudad se aproxima a superar la barrera del puesto 300, un objetivo significativo en su proyección profesional.

Este progreso refleja no solo los resultados obtenidos en el torneo, sino también la constancia en su rendimiento dentro de la gira sudamericana de Challengers, donde busca consolidarse y ganar experiencia frente a distintos estilos de juego.

Agenda internacional: continuidad en Brasil

Una vez finalizada su participación en el torneo colombiano, La Serna ya tiene definido su próximo destino. El tenista viajará durante dos semanas a Brasil, donde continuará su participación en la gira sudamericana de torneos Challenger.

Este tramo del calendario será fundamental para sostener el ritmo competitivo y seguir sumando puntos en el ranking, en una etapa del año donde cada resultado adquiere relevancia en la planificación de la temporada.

Un cierre con gratitud y enfoque

Tras concretar su clasificación, La Serna agradeció a todos por el apoyo recibido y se retiró rumbo al hotel, enfocado en la recuperación y preparación para el próximo compromiso. Su actitud refleja una combinación de profesionalismo y concentración, elementos esenciales en este tipo de competencias.