La Vuelta al Fray tuvo una gran convocatoria y reunió al MTB de toda la región

Fray Mamerto Esquiú volvió a ser escenario de una gran jornada de ciclismo de montaña con la realización de la Vuelta al Fray - Edición Especial Fray Series MTB, una competencia que reunió a más de 170 participantes en un circuito que combinó diferentes terrenos y sectores característicos del departamento.

La prueba tuvo como punto de largada y llegada el Micro Estadio Evita, en San Antonio, y contó con la participación de corredores de distintos puntos de Catamarca, además de representantes de La Rioja, Santiago del Estero y Tucumán.

Con un clima cálido y condiciones ideales para el desarrollo de la jornada, los ciclistas enfrentaron un recorrido que reunió sendas técnicas y entretenidas, caminos rurales, sectores de asfalto, trepadas exigentes y tramos de velocidad, generando una propuesta variada que puso a prueba la resistencia y las habilidades de los participantes.

Tres recorridos, una sola Vuelta al Fray

La competencia fue organizada por LECGO y formó parte de Fray Series MTB, una propuesta que durante los últimos años permitió recorrer diferentes caminos y paisajes de Fray Mamerto Esquiú a través del ciclismo.

En esta edición especial, tres de esos desafíos se integraron en una única competencia: Reto al Murallón, Campanas del Rosario y Camino Real, dando forma a una Vuelta al Fray que reunió distintos tipos de terreno en un mismo recorrido.

Gómez y Gutiérrez, los ganadores de las generales

En la clasificación general masculina, el primer lugar fue para Jeremías Gómez, quien completó el recorrido en 1 hora, 40 minutos y 8 segundos. Lo acompañaron en los primeros puestos de la categoría Elite Gabriel Carpio, Antonio Ahumada, Leandro Cáceres y Román Vera.

En la general femenina, la victoria correspondió a Malena Gutiérrez, con un tiempo de 2 horas, 2 minutos y 57 segundos, seguida por Rocío Celeste Ñañez y Melisa Nahir Aredes en Damas Elite.

La competencia contó además con una importante participación en las diferentes categorías, desde Menores y Cadetes hasta las divisiones Master y Promocionales, incluyendo también la categoría eMTB.

Los principales resultados

Clasificación para incorporar a la nota

Elite: Jeremías Gómez (1:40:08), Gabriel Carpio (1:42:03), Antonio Ahumada (1:42:45), Leandro Cáceres (1:43:57) y Román Vera (1:44:10).

U23: Antonio Luna (1:45:51), Juan Ignacio Barrera (1:45:53), Félix Rubén Salazar Morales (1:50:23), Benjamín Jeremías Seco (1:59:06) y Luis Agustín Moreno Ocampo (2:08:42).

Master A: José Velázquez (1:48:44), Juan Moreno (1:48:49), José Luis Herrera (1:48:52), David Vega (1:50:14) y Jorge Luis Díaz Olivera (1:50:18).

Master B1: Martín Díaz (1:46:13), Damián Padilla (1:50:20), Gustavo Fernando Valdez (1:52:24), Franco Ramos (1:53:00) y Marcos Martín Fernández Plorion (1:55:41).

Master B2: Fernando Fuentes (1:45:50), Santos Nieva (1:50:26), Pedro Ariel Rojano (1:51:35), Sebastián Mercado (1:56:24) y Mario Martín Ramírez (1:58:08).

Master C1: Walter Marcelo Herrera (1:52:26), Roberto Suárez (1:59:07), Carlos Moreno (2:00:26), Javier Savio (2:03:56) y Jaime Moreno (2:11:48).

Master C2: Juan René Gutiérrez (1:59:09), Alfredo Jordá (1:59:13), Gonzalo Vergara (2:00:28), Rubén Vergara (2:09:26) y Héctor Daniel Moyano (2:14:01).

Master D: Miguel Ángel Andreatta (1:50:45), Miguel Ángel Córdoba (1:59:57), Roque René Herrera (2:08:11) y Gabriel E. Martínez (2:08:38). Esta categoría tuvo cuatro clasificados.

Cadetes: Felipe Ávalos (1:50:02), Samir Ramos (1:59:49) y Lautaro Rojano (2:12:31).

Menores: Lisandro Nicolás Oliva (1:44:58), Joaquín Ignacio Ferreyra (1:45:17) y Simón Ibarra Cippitelli (2:08:02).

Damas Elite: Malena Gutiérrez (2:02:57), Rocío Celeste Ñañez (2:24:30) y Melisa Nahir Aredes (2:37:20).

Damas Master: Karen Córdoba (2:10:25), Valeria Rekers (2:14:04) y Yanela Furque (2:25:42).

Varones Promocionales hasta 34 años: Jonathan Vedia (1:33:41), Lisandro Moreyra (1:35:27), José Exequiel Díaz (1:35:32), Luciano Marcelo Carrizo (1:37:15) y Hernando Nahuel Miranda Acosta (1:37:38).

Varones Promocionales 35 a 44 años: Maximiliano Calliero Ríos (1:35:30), José Delgado (1:35:37), Franco José Ramírez (1:39:41), Santos Luciano Maximiliano Pérez (1:42:45) y Mariano Vázquez Posch (1:43:40).

Varones Promocionales +45 años: Néstor Fernández (1:49:05), Antonio Coronel (1:56:52), Ariel Leguizamón (2:12:47), Carlos María Damián Méndez (2:14:48) y Maximiliano Marcos Perea (2:40:06).

Damas Promocionales -35 años: Mariana Anahí Silva (2:18:26).

Damas Promocionales +35 años: Andrea Barone Reinaldi (2:32:23) y Nancy Graciela Rubio (2:33:22).

eMTB: Pablo Fernando Gaso (1:13:39), Augusto Morales Díaz (1:35:07) y Ariel Santillán (1:36:09).