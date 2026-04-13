Talleres logró un triunfazo ante Defensa y Justicia en Florencio Varela

Talleres de Córdoba escaló a la cuarta posición de la Zona A del Torneo Apertura de la Liga Profesional tars ganarle 2-1 a Defensa y Justicia por la decimocuarta fecha.

En el estadio Norberto Tomaghello de Florencio Varela, el paraguayo Alexandro Maidana marcó los dos goles del ´Matador´, a los 15 minutos de juego y a los 16 del complemento. A los 34 descontó Ayrton Portillo para el ´Halcón´.

Con este resultado, el equipo de Carlos Tevez alcanza los 21 puntos y escala a la cuarta posición de la Zona A. En la próxima fecha, Talleres de Córdoba recibirá en el estadio Mario Alberto Kempes a Deportivo Riestra desde las 20.30 del domingo.

Por su parte, el equipo de Mariano Soso se mantiene en 19 unidades pero bajó a la sexta posición de la Zona A. En la próxima fecha, Defensa y Justicia, visitará a Independiente en el estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini, el próximo sábado desde las 19.30, en un partido trascendental por la clasificación a los playoffs.

El ´Matador´ abrió la cuenta a los 15 minutos de juego con el gol del defensor guaraní Maidana. Tras un centro del colombiano Diego Valoyes desde la izquierda, la pelota cayó en el área chica donde Damián Fernández despejó hacía el vértice derecho, sector donde apareció Maidana que le dio de primera y clavó la pelota en el ángulo zurdo del arquero uruguayo Christopher Fiermarin.

Ya en el complemento, a los 16 minutos, Talleres de Córdoba amplió la ventaja con el doblete de Maidana. En la medialuna del área y de frente al arco, el mediocampista Franco Cristaldo abrió a su izquierda para el defensor paraguayo que le dio de zurda cruzado y marcó el 2-0.

Defensa y Justicia llegó al descuento a los 34 minutos de la parte final con el gol de Ayrton Portillo. Tras un remate cruzado de Damián Fernández, la pelota rebotó en un defensor de Talleres en el punto penal y le quedó a Portillo que sacó un remate raso que se metió en la ratonera derecha del arco de Guido Herrera.