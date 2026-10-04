Djokovic sigue haciendo historia: derrotó a Zverev y mantiene su invicto perfecto en Pekín

Novak Djokovic continúa escribiendo capítulos históricos en el tenis. A los 39 años y cuatro meses, y ubicado actualmente en el puesto 11° del ranking mundial, el serbio volvió a demostrar que su capacidad competitiva permanece intacta y que su fortaleza física y mental todavía puede marcar diferencias frente a los mejores jugadores del circuito.

En el ATP 500 de Pekín, Djokovic derrotó a Alexander Zverev, número 2 del mundo, diez años menor y considerado el jugador más destacado de la temporada tras haber ganado dos Grand Slams. El serbio se impuso por 4-6, 6-4 y 6-4, después de 2 horas y 34 minutos, y consiguió la clasificación a las semifinales.

Su próximo rival será el ruso Daniil Medvedev, número 6 del ranking ATP, quien previamente había derrotado al argentino Francisco Cerúndolo. En la otra semifinal, correspondiente a la parte inferior del cuadro, se enfrentarán el australiano Alex de Miñaur, número 10, y el polaco Hubert Hurkacz, número 39.

Pero el triunfo de Djokovic no fue solamente una victoria más. El resultado le permitió alcanzar una serie de registros que profundizan todavía más el impacto de su recorrido en el torneo chino.

Una batalla contra el jugador del año

El desafío para Djokovic era mayúsculo. Su invicto en Pekín estaba en riesgo frente a un Zverev que atraviesa una temporada destacada y que además lucha por convertirse por primera vez en número 1 del mundo. El alemán comenzó imponiendo condiciones y logró quedarse con el primer set por 6-4. Sin embargo, Djokovic respondió desde la experiencia y la capacidad para detectar los momentos en los que debía acelerar el juego.

El serbio terminó imponiéndose en los dos siguientes parciales, ambos por 6-4, para completar una remontada que demandó un enorme esfuerzo físico y mental.

La victoria volvió a poner en primer plano una de las características que han marcado la carrera de Djokovic: su capacidad para manejar psicológicamente los partidos. El serbio supo advertir las dudas de su rival, aunque fueran pocas, aceleró cuando encontró la oportunidad y sostuvo el desgaste físico hasta completar su victoria.

Con 24 títulos de Grand Slam, Djokovic es el máximo campeón de la historia en esa categoría. En Pekín volvió a demostrar que su capacidad para competir en los momentos de máxima exigencia continúa vigente.

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El 32-0 que supera a Nadal

El triunfo ante Zverev permitió a Djokovic ampliar a 32-0 su récord en el China Open. Se trata de una marca particularmente significativa porque el serbio fue campeón en todas las ediciones del torneo en las que participó.

Pero el nuevo triunfo también produjo un registro histórico de enorme relevancia.

En el court central del Beijing Olympic Green Tennis Center, Djokovic se convirtió en el primer tenista hombre de la Era Abierta en ganar sus primeros 32 partidos en un mismo certamen.

De esta manera, superó la marca que pertenecía a Rafael Nadal en Roland Garros. El español había conseguido 31 victorias consecutivas en París. La nueva marca también tiene una dimensión particular por la edad del serbio. Djokovic se convirtió en el tercer jugador en la historia del ranking ATP, desde 1973, en conseguir un triunfo ante un top 3 después de cumplir 39 años, detrás del australiano Ken Rosewall y el estadounidense Jimmy Connors.

"Estos son el tipo de momentos por los que todavía juego"

Después de conseguir una victoria que amplió todavía más su legado, Djokovic explicó qué significa para él continuar protagonizando partidos de este nivel. "Estos son el tipo de momentos por los que todavía juego", sostuvo.

El serbio destacó que la motivación continúa siendo enorme cuando puede sentirse bien físicamente y competir al mismo nivel que los mejores jugadores del mundo, especialmente en un escenario con 15.000 personas.

"Creo que estos son los momentos que definen los sueños de todo tenista", expresó. Djokovic también reconoció que atravesó un año difícil. "Ha sido un año difícil, para ser honesto, por diferentes razones, pero sigo aquí, sigo esforzándome, sigo haciendo que los jóvenes se ganen su dinero", señaló.

Finalmente, celebró haber conseguido avanzar en el torneo: "Me alegra seguir adelante". El recorrido en Pekín le permite así mantenerse competitivo y seguir acumulando registros históricos en una etapa de su carrera en la que cada nueva marca adquiere una dimensión especial.

La polémica por el "hindrance"

El partido también tuvo un episodio de tensión que involucró a Djokovic, Zverev y al umpire egipcio Adel Nour. La situación ocurrió durante el segundo game del partido. Zverev sacó, Djokovic devolvió y el alemán falló un drive. Inmediatamente después, Zverev acudió al juez de silla para protestar porque, según explicó, se había desconcentrado debido a que una de las pantallas LED laterales de la cancha había cambiado de imagen durante su saque.

Después de revisar las imágenes, el umpire decidió avalar la protesta de Zverev y ordenó repetir el punto bajo la aplicación de la regla de "hindrance", utilizada ante una molestia que pueda distraer o perjudicar a un jugador durante el desarrollo de un punto. La regla contempla acciones, ruidos, gestos o gritos intencionales que interfieran en la disputa.

Djokovic, sin embargo, manifestó inmediatamente su desacuerdo con la decisión.

El fuerte reclamo de Djokovic

El serbio cuestionó que Zverev hubiera continuado el punto y recién después del error planteara la molestia generada por la pantalla.

"Él sacó, yo jugué un golpe, él ha jugado otro y es en ese momento cuando lo cuestiona. ¿Eso está bien?", planteó Djokovic. Luego sostuvo que, si la pantalla había generado una distracción, Zverev debió detener el punto inmediatamente después del saque.

"Si lo molestó la pantalla debió parar después del saque, no continuar. Has fallado la derecha y justo entonces te has quejado", agregó.

Zverev, por su parte, explicó por qué acudió al juez de silla. "No sabía si podía pedir revisión por eso, por eso vine y le pregunté al juez de silla", respondió el alemán.

La explicación, sin embargo, no convenció a Djokovic, quien fue todavía más contundente al referirse a la modificación en la aplicación de la regla. "Debe ser uno de los cambios de reglas más estúpidos que he escuchado en mi vida. No tiene ningún sentido", afirmó.

El serbio planteó entonces un escenario hipotético para cuestionar la decisión: si un jugador puede continuar disputando un punto y reclamar una molestia después de perderlo, podría llegarse a situaciones en las que un peloteo se extienda durante muchos golpes y recién al final aparezca el reclamo.

"Si un jugador sufre una molestia, para de inmediato. Si no, podríamos jugar un peloteo de 30 golpes, perder el punto y decir: 'Bueno, ahora voy a reclamar'", argumentó.

Medvedev, el próximo obstáculo

La victoria frente a Zverev dejó a Djokovic nuevamente entre los cuatro mejores del ATP 500 de Beijing. Su próximo desafío será Daniil Medvedev, número 6 del mundo, que llegó a esa instancia después de derrotar a Francisco Cerúndolo.

En la parte inferior del cuadro, la otra semifinal será protagonizada por Alex de Miñaur y Hubert Hurkacz. Así, Djokovic continúa extendiendo un invicto que ya alcanzó las 32 victorias consecutivas en Pekín, superó la marca histórica de Nadal en Roland Garros y sumó otro triunfo frente a un rival ubicado entre los mejores del mundo.

A los 39 años y cuatro meses, el serbio volvió a imponerse ante un jugador diez años menor y considerado el más destacado de la temporada. Lo hizo después de perder el primer set, sostener una batalla de 2 horas y 34 minutos y terminar imponiéndose en los dos parciales siguientes.

El tenis, agradecido, como resumió el relato de una nueva jornada histórica protagonizada por Djokovic.