Agustín Tapia y Arturo Coello son tricampeones en Rotterdam

El pádel mundial volvió a tener acento catamarqueño. Agustín Tapia, junto al español Arturo Coello, se consagró campeón del Rotterdam Premier Padel P2 2026 después de imponerse en la final ante Franco Stupaczuk y Jon Sanz por 6-3 y 6-2.

La victoria volvió a confirmar el lugar de privilegio que ocupa la dupla en el circuito internacional. Los líderes del ranking mundial atravesaron una semana exigente en los Países Bajos y, después de superar diferentes cruces de alta dificultad, encontraron nuevamente su mejor versión en el momento decisivo del torneo.

La consagración representó además el décimo título de la temporada para Tapia y Coello, una cifra que refleja la regularidad de una pareja que continúa instalada en lo más alto del pádel profesional.

El triunfo también permitió que ambos mantuvieran una particular condición en Rotterdam: continúan invictos en la ciudad neerlandesa, donde ganaron los tres torneos que hasta la fecha se disputaron.

Una final que comenzó cuesta arriba

La definición ante Stupaczuk y Sanz tuvo un comienzo favorable para los rivales de los número uno. En el primer set, la dupla conformada por el argentino y el español se encontró rápidamente con un 2-0 en contra, una situación que obligó a Tapia y Coello a reaccionar para evitar que sus adversarios consolidaran la ventaja.

La respuesta de los líderes del ranking fue contundente. A partir de ese momento encadenaron cinco juegos consecutivos, una reacción que modificó por completo el desarrollo de la primera manga y terminó llevando el marcador hasta un 6-3 favorable a Tapia y Coello.

El tramo decisivo del set evidenció nuevamente la capacidad de los número uno para responder ante situaciones adversas. Después del arranque en desventaja, lograron imponer su juego y cerrar la primera manga con una ventaja que les permitió afrontar el segundo set con otro escenario.

La reacción no quedó limitada al primer parcial. En la segunda manga, Tapia y Coello volvieron a construir un tramo de dominio prácticamente definitivo.

Cinco juegos consecutivos para cerrar el partido

Con la final encaminada después del 6-3 del primer set, los número uno volvieron a tomar el control en la segunda manga. Tapia y Coello protagonizaron nuevamente un parcial de cinco juegos consecutivos, una secuencia que dejó la definición prácticamente sentenciada. Stupaczuk y Sanz no encontraron la respuesta necesaria para revertir la dinámica y la pareja número uno terminó cerrando el segundo set por 6-2.

Así, en poco más de una hora, Tapia y Coello completaron la final con un contundente 6-3 y 6-2, resultado que les permitió quedarse con el título del Rotterdam Premier Padel P2 2026.

El desenlace confirmó la capacidad de los campeones para elevar su rendimiento en los momentos determinantes. Luego de una semana en la que habían tenido que atravesar partidos exigentes, la final terminó resolviéndose en dos sets y con una marcada superioridad de los número uno.

Una semana exigente antes de la definición

El camino hacia el título no estuvo exento de dificultades. Tapia y Coello llegaron a la definición después de ceder un set tanto en los cuartos de final como en las semifinales, lo que había generado algunas dudas sobre su recorrido en el torneo.

Sin embargo, esas dificultades no impidieron que volvieran a mostrar su capacidad competitiva en el encuentro decisivo. Uno de los cruces más exigentes fue la semifinal ante la dupla conformada por Jerónimo González y Lucas Campagnolo, encuentro que debió resolverse en tres sets. La pareja número uno tuvo que extremar recursos y mostrar carácter para superar ese compromiso y alcanzar la final.

El recorrido hasta la definición también puso a prueba la solidez de Tapia y Coello. La semana neerlandesa demandó respuestas ante distintos estilos de juego, pero los campeones consiguieron atravesar cada obstáculo hasta llegar al partido por el título.

Una vez en la final, la historia fue diferente: después de comenzar 0-2 en el primer set, construyeron dos parciales consecutivos de cinco juegos que terminaron inclinando definitivamente el encuentro a su favor.

Décimo título de una temporada dominante

La conquista de Rotterdam significó el décimo título de la temporada para Agustín Tapia y Arturo Coello. El número adquiere relevancia dentro del recorrido de una pareja que continúa liderando el ranking mundial y que, una vez más, consiguió superar un torneo exigente para terminar levantando el trofeo.