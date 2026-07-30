Las sanciones que podría recibir la Selección argentina por la bandera de las Islas Malvinas

La Selección argentina enfrenta la posibilidad de recibir una sanción por parte de la FIFA, luego de que el organismo confirmara la apertura de un expediente disciplinario relacionado con la exhibición de una bandera de las Islas Malvinas durante el Mundial 2026.

La situación se produjo tras el histórico triunfo por 2-1 frente a Inglaterra en las semifinales del certamen, cuando algunos jugadores de la "Albiceleste" desplegaron una bandera con la inscripción "Las Malvinas son argentinas" durante los festejos posteriores al encuentro.

A partir de ese episodio, la FIFA resolvió iniciar un proceso disciplinario para analizar lo ocurrido y determinar si corresponde la aplicación de alguna medida prevista en su normativa.

La bandera que motivó la investigación

El hecho que dio origen al expediente ocurrió inmediatamente después de la victoria argentina sobre Inglaterra, un resultado que permitió al seleccionado nacional acceder a la final del Mundial 2026. Durante la celebración, algunos futbolistas exhibieron una bandera con la frase "Las Malvinas son argentinas", acción que ahora es objeto de análisis por parte de la FIFA.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el caso podría ser evaluado a la luz del artículo 13 del Código Disciplinario de la FIFA, disposición que contempla la posibilidad de aplicar sanciones frente a la realización de "manifestaciones de índole distinta a la deportiva".

Ese artículo constituye el fundamento normativo sobre el cual el organismo internacional analiza la situación generada durante los festejos posteriores a la semifinal.

Qué establece el Código Disciplinario de la FIFA

De acuerdo con la información difundida, el artículo 13 del Código Disciplinario de la FIFA advierte sobre la posibilidad de adoptar medidas cuando se produzcan manifestaciones que excedan el ámbito estrictamente deportivo.

En función de la evaluación que realice el organismo, la FIFA podrá determinar si la exhibición de la bandera encuadra dentro de ese supuesto y, en consecuencia, definir si corresponde aplicar alguna sanción.

El expediente disciplinario abierto permitirá analizar las circunstancias del hecho antes de adoptar una resolución definitiva.

Las sanciones que podrían aplicarse

Entre las alternativas contempladas por la FIFA figura, en primer término, la posibilidad de emitir una advertencia. No obstante, el reglamento también habilita la imposición de multas económicas y otras medidas disciplinarias, dependiendo de la valoración que realice el organismo sobre la conducta observada.

Según la información conocida, la sanción económica podría rondar los 15.000 dólares, aunque ese monto podría modificarse si la FIFA entendiera que existe una mayor responsabilidad por parte de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) o de los propios jugadores involucrados en la exhibición de la bandera.

Además, el expediente contempla la posibilidad de sanciones de mayor gravedad. Entre ellas aparecen la suspensión de jugadores o la aplicación de restricciones dentro de la competencia, aunque se aclara que este tipo de medidas no suele adoptarse de manera continua.

La decisión final dependerá de la evaluación que lleve adelante la FIFA en el marco del procedimiento disciplinario ya iniciado.

Los antecedentes mencionados

El caso de la Selección argentina no constituye un hecho aislado dentro de los antecedentes recientes analizados por la FIFA y otros organismos vinculados al fútbol internacional.

Según la información difundida, en el Mundial 2018, los futbolistas suizos Xherdan Shaqiri y Granit Xhaka fueron sancionados con una multa luego de realizar el gesto del águila bicéfala albanesa durante un partido frente a Serbia. Ese episodio fue considerado un antecedente en materia disciplinaria por tratarse de una manifestación ocurrida durante una competencia organizada por la FIFA.

Otro caso citado corresponde al año 2024, cuando los jugadores españoles Álvaro Morata y Rodrigo Hernández recibieron un partido de suspensión tras cantar "Gibraltar es español" durante los festejos por la obtención del título en la Eurocopa.

Ambos antecedentes son mencionados como ejemplos de resoluciones adoptadas en los últimos años frente a situaciones vinculadas con manifestaciones consideradas ajenas al ámbito estrictamente deportivo.

Un proceso disciplinario en marcha

Con la apertura del expediente disciplinario, la FIFA inició el procedimiento destinado a determinar si la exhibición de la bandera con la leyenda "Las Malvinas son argentinas" durante los festejos posteriores a la victoria frente a Inglaterra constituye una conducta alcanzada por el artículo 13 del Código Disciplinario.

Mientras el organismo analiza el caso, permanecen abiertas distintas alternativas de resolución, que van desde una advertencia hasta sanciones económicas o disciplinarias de mayor alcance, dependiendo de la interpretación que realice sobre los hechos y del grado de responsabilidad que eventualmente atribuya a la AFA o a los futbolistas.