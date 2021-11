Leonel Vélez y Joel Menéndez campeones de la Asociación Catamarca Ajedrez

Fue una magnífica jornada del deporte ciencia, en donde 26 ajedrecistas se dieron cita y le dieron un gran marco a la final del anual 2021 denominada José Alberto “Keco” Ocampo.

En la categoría Primera se dividieron en dos zonas de 6 jugadores, en donde se enfrentaron todos contra todos a 5 rondas. Una vez concluidas las mismas, se enfrentaban los ganadores de cada grupo por el cetro de campeón y sucesivamente el resto hasta el sexto lugar.

Al término de las rondas el grupo “A” fue ganado por Darío Ocampo, segundo Eduardo Rodríguez y tercero Alejandro Erazo. Mientras que en el grupo “B” el ganador fue Leonel Vélez, seguido por Mariano Menéndez y tercero Carlos Leiva.

Una vez definidos los pareos para la gran final se enfrentaron en la mesa 1 Darío Ocampo vs Leonel Vélez, en la mesa 2 Eduardo Rodríguez vs Mariano Menéndez y en la mesa 3 Alejandro Erazo vs Carlos Leiva.

Costó definir al campeón; ya que la paridad fue realmente increíble, empataron en 4 partidas e incluso llegaron a empatar hasta en los sorteos para elegir color de piezas para la última partida. Por tal motivo, se llegó de éste modo a la definición armagedón (Una partida de ajedrez armagedón es aquella, generalmente en ritmo de blitz, en la que el jugador con las piezas blancas recibe más tiempo para realizar sus jugadas, pero está obligado a ganar la partida, mientras que el jugador con las piezas negras es declarado vencedor en caso de tablas) en éste caso el sorteo lo ganó Darío Ocampo y eligió las piezas negras.

Gran tensión se vivió en esos nueve minutos, los jugadores que hacían de público palpitaban los nervios y la adrenalina del experimentado campeón Darío Ocampo y la frescura y la juventud del ascendente Leonel Vélez.

Sé llegó a una final muy cerrada; donde en los últimos movimientos, Leonel sacrificó piezas y Darío no le quedó otra que aceptar el mismo, llevaba ventaja de tiempo a esa altura de la partida; pero Leonel quedó mejor posicionado, con todas sus piezas al ataque.

Merecido título para “Leo” Vélez, gran torneo que lo obtiene de manera invicta y le abre las puertas a un futuro inmenso de crecimiento, por su parte, excelente fue la performance de Darío Ocampo, que siempre está en la contienda final y nos tiene acostumbrado a jugar a un alto nivel siempre.

Por otro lado, la Categoría Aficionados, también tuvo lo suyo, donde se disputaron partidas parejas en la fase clasificatoria, dándose recién en la última ronda la definición de los tres de cada grupo que jugarían la final.

De esa manera las parejas finalistas fueron por el campeonato Joel Menéndez vs. Santiago Coronel, por el Tercero Thiago Seco Ordoñez vs. Sebastián Nieva y por el quinto lugar Mariano Castro vs Ulises Guananjay.

Al final el primer lugar se fue para Valle Viejo, quedando a las claras del gran crecimiento y constancia de los responsables de la disciplina en el Departamento.

Joel Menéndez Campeón, la batalló duro hasta doblegar al jovencito Santiago Coronel y Thiago Seco Ordoñez prevaleció sobre Sebastián Nieva, haciendo lo mismo Mariano Castro con Ulises Guananjay.

“Keco” en la memoria de todos

En la premiación se tuvo presente también a la memoria de quién llevó el nombre el torneo José Alberto “Keco” Ocampo, fue el Ingeniero Daniel Maldonado quien lo recordó como un jugador talentoso y que siempre estuvo dispuesto al juego limpio, la caballerosidad deportiva por sobre todo y ese mismo ejemplo hoy lo heredan y lo ponen en práctica sus hijos que son continuadores del legado. También, la familia entregó una pieza artesanal trabajada por “Keco”, quien tenía esa faceta propia de las personas virtuosas de espíritu.

Al final la organización del torneo, es decir la Asociación Catamarca Ajedrez y la Subcomisión de Ajedrez del Club Social 25 de Agosto, agradecieron a las instituciones y empresas que colaboraron todo este difícil año. De ésta manera Catamarca Ajedrez y Club Social 25 de Agosto culmina sus actividades y los espera para el próximo año a más acción; ya que, el ajedrez crece cada día más en Catamarca.

Agradecimientos especiales

La Comisión Directiva de la Asociación Catamarca Ajedrez agradece a la Secretario de Deportes de la Provincia, Daniel Lavatelli; al Prof. Luis Robledo; Expreso Diemar en la persona del Señor Javier Murer; Pinturas MIURA; PNT Lubricantes; Pinturas Kuwait; Cosmética Automotriz Rino; Medio Giro Plásticos Sanitarios; Sr. Carlos Varela; Sr. Kevin Olmos, al personal del Club Social 25 de Agosto, al presidente Dr. Arturo Navarro; al diseñador Gráfico Mario Vega Ocampo; al Periodista Lic. Juan Francisco Moreno Bustamante, a la Señora Micaela Salvador y Agustín Maldonado y a todos los socios que acompañan siempre.

Posiciones Finales de Primera

Campeón: Leonel Lucas Vélez

Sub Campeón: Darío Fabricio Ocampo

Tercero: Eduardo Rodríguez

4to Mariano Menéndez

5to. Carlos Leiva

6to. Alejandro Erazo

7mo Daniel Tolosa

8vo. Rodolfo Ibáñez

9no Javier López Perlo

10mo Marcos Arévalo

11° Silvio Argañaráz

12° Ezequiel Casco

Posiciones Finales Categoría Aficionados

Campeón: Joel Menéndez

Sub Campeón: Santiago Coronel

3ro Thiago Seco Ordoñez

4to. Sebastián A. Nieva

5to. Mariano Castro

6to. Ulises Guananjay

7° Rubén Vega

8° Carlos Zavaleta

9° Camilo Moya Andrada

10° Zara Rezinovsky (La Rioja)

11° Jorge Albino

12° Lorenzo Reyes

13° Emilio Lujan

14° Franco Rodríguez

15° Alexia Rezinovsky (La Rioja)