¿Les interesa a los estadounidenses el Mundial de fútbol?

Mientras el Mundial de fútbol representa uno de los acontecimientos deportivos más convocantes del planeta, la realidad parece ser diferente en Estados Unidos. Así lo expone un reciente artículo publicado por The New York Times, donde se analiza el escaso entusiasmo que despierta el certamen entre los ciudadanos norteamericanos.

Según el informe, el fútbol continúa ocupando un lugar secundario dentro de las preferencias deportivas del país. A diferencia de otras naciones donde el deporte domina la conversación pública y moviliza multitudes, en Estados Unidos la atención de los aficionados permanece concentrada en otras disciplinas con una tradición mucho más arraigada.

El análisis señala que el básquet, el béisbol y el fútbol americano siguen siendo los principales deportes de referencia para millones de estadounidenses, situación que limita la capacidad del Mundial para convertirse en un fenómeno de masas dentro del país.

El peso de la cultura deportiva estadounidense

Uno de los aspectos centrales destacados en el informe es la posición que ocupa el fútbol dentro de la estructura deportiva norteamericana.

De acuerdo con el artículo, el deporte no logra competir en niveles de popularidad con disciplinas históricamente instaladas en la cultura estadounidense. La preferencia de los aficionados continúa orientándose hacia competencias y ligas nacionales vinculadas principalmente al básquet, el béisbol y el fútbol americano.

Esta realidad influye directamente en la repercusión del Mundial y en la disposición de los ciudadanos a invertir tiempo y dinero para asistir a los encuentros.

Según el análisis publicado, la ausencia de una identificación masiva con el fútbol reduce el interés general por el torneo, incluso cuando se trata de la competencia más importante del calendario internacional.

Las expectativas deportivas también juegan un papel importante

El informe sostiene además que las perspectivas deportivas del seleccionado estadounidense constituyen otro elemento que condiciona el entusiasmo del público.

Los analistas deportivos y sociales consultados coinciden en que el equipo norteamericano no es considerado una potencia dentro del escenario internacional. Aunque se reconoce que la selección presenta una mejor preparación en comparación con otras etapas, la percepción general continúa siendo moderada respecto de sus posibilidades competitivas.

Esta evaluación tiene consecuencias directas sobre la respuesta de los aficionados. Según se explica, muchos seguidores no encuentran motivos suficientes para afrontar los costos asociados a la experiencia mundialista cuando consideran que el equipo nacional no posee grandes probabilidades de protagonismo.

La percepción predominante es que, pese a las mejoras observadas, el seleccionado todavía no alcanza el nivel necesario para despertar una expectativa masiva.

El impacto de los elevados precios

Otro de los factores que aparecen con fuerza en el análisis está relacionado con los costos económicos que implica asistir al torneo. El artículo indica que numerosos estadounidenses consideran exorbitantes los precios de las entradas para los partidos. Esa situación se convierte en un obstáculo adicional para atraer espectadores.

Entre los testimonios recogidos por el informe aparecen expresiones de rechazo a los valores que deben abonarse para presenciar los encuentros.

Uno de los argumentos citados resume esa postura:

"No voy a pagar eso para sentarme a ver ni al equipo nacional norteamericano ni a ningún otro de los equipos".

La cuestión económica no se limita únicamente al precio de los boletos de ingreso a los estadios. También involucra los gastos vinculados al transporte y la logística necesaria para asistir a los partidos.

El aumento de los costos de traslado

Dentro de los elementos analizados por The New York Times aparece también el incremento de los costos asociados al traslado hacia los escenarios deportivos. El informe menciona específicamente el caso de los viajes desde Penn Station, en Nueva York, hacia New Jersey.

Según los datos publicados:

Antes el trayecto costaba 13 dólares.

Actualmente el valor asciende a 103 dólares.

La diferencia de precios es señalada como uno de los motivos que generan rechazo entre potenciales asistentes, quienes consideran inaceptable afrontar ese nivel de gasto adicional para concurrir a los partidos. La combinación entre entradas costosas y mayores gastos de transporte termina configurando una barrera económica significativa para buena parte del público.

Factores políticos que también influyen en la demanda

Además de las cuestiones deportivas y económicas, el artículo incorpora un componente político dentro del análisis del fenómeno. Según el informe, existe un boicot vinculado a la política de Donald Trump que también influye en las decisiones relacionadas con el Mundial.

En ese contexto aparecen preocupaciones asociadas a distintos aspectos:

Temores a persecuciones migratorias.

Dificultades para obtener visas.

Obstáculos para ingresar a Estados Unidos.

De acuerdo con la publicación, estos factores generan incertidumbre y terminan afectando la disposición de muchas personas a viajar para asistir al torneo.

La respuesta del mercado y la falta de demanda

La escasa demanda también comenzó a reflejarse en otros sectores vinculados a la organización del evento. El artículo sostiene que la FIFA había realizado importantes reservas de infraestructura para atender la afluencia esperada de visitantes. Sin embargo, la respuesta del público no alcanzó los niveles previstos.

Según el informe, la entidad tuvo que liberar reservas de hoteles y otros servicios debido a la falta de demanda registrada. Entre las conclusiones mencionadas se destaca que:

No se lograron llenar los aviones.

No se lograron llenar los hoteles.

Estos indicadores son presentados como una evidencia concreta del bajo interés que el Mundial estaría generando en el mercado estadounidense.