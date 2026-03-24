Lionel Messi se mostró con "Chiqui" Tapia en medio del escándalo en la AFA

Después de varios meses sin contacto, Claudio "Chiqui" Tapia y Lionel Messi volvieron a encontrarse. El presidente de la AFA decidió hacer público el momento a través de un posteo en sus redes sociales, donde compartió siete fotos junto al capitán de la Selección Argentina.

La publicación no pasó desapercibida. Acompañando las imágenes, Tapia escribió: "¡Bienvenido, capitán! Llegó el mejor del mundo (y con los mejores mates)", una frase distendida que contrasta con el contexto en el que se produce el reencuentro.

Lejos de tratarse de una simple bienvenida, el gesto adquiere una dimensión política y simbólica. En medio de un escenario adverso, Tapia optó por mostrarse cercano a la principal figura del fútbol argentino, con quien mantiene una excelente relación.

El contexto judicial y el peso de la imagen

Las imágenes difundidas no son casuales. Tapia atraviesa su peor momento político, con investigaciones judiciales que amenazan su libertad, un dato central para comprender la relevancia del gesto.

En ese marco, la decisión de exhibirse junto a Messi funciona como una señal clara. La cercanía con el capitán no solo refuerza su posicionamiento dentro del fútbol argentino, sino que también proyecta una imagen de respaldo en un momento de alta fragilidad institucional.

La construcción simbólica es evidente: Tapia se muestra junto al jugador más influyente del país en medio de un escenario complejo, apelando a una relación que trasciende lo estrictamente deportivo.

¡Bienvenido, capitán! Llegó el mejor del mundo (y con los mejores mates).



TODOS JUNTOS 🇦🇷 pic.twitter.com/vidlUs8RpV — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) March 24, 2026

Messi regresa para una posible despedida en casa

Por su parte, Messi llegó a la Argentina para sumarse al plantel de la Selección que afrontará dos amistosos en la fecha FIFA. El jugador del Inter Miami vuelve a vestir la camiseta nacional en un contexto que podría ser histórico.

Los encuentros ante Zambia y Mauritania adquieren un valor especial: podrían ser los últimos partidos de Messi con la Selección en suelo argentino. Aunque no existe un anuncio oficial, todo indica que el capitán podría retirarse del equipo nacional después del próximo Mundial.

Este escenario generó una respuesta inmediata del público. A pesar de la inferioridad de los rivales, las entradas se agotaron, impulsadas por la posibilidad de ver por última vez al "mejor del mundo" jugando en el país.

La Bombonera como escenario central

Los partidos se disputarán en La Bombonera, un escenario emblemático que será testigo de esta doble jornada internacional. Allí se jugarán ambos encuentros programados:

Viernes 27 : Argentina vs. Mauritania

: Argentina vs. Mauritania Martes 31: Argentina vs. Zambia

Además, las prácticas en el predio de Ezeiza también concentrarán la atención, no solo por la presencia de Messi, sino por lo que está en juego desde lo deportivo.

Scaloni y las decisiones rumbo al Mundial

Para Lionel Scaloni, esta doble fecha FIFA representa un momento clave. El entrenador afronta estos compromisos con incógnitas importantes de cara a la lista definitiva de 26 jugadores que participarán en la Copa del Mundo.

La cancelación de la Finalissima ante España obligó a reconfigurar la agenda, derivando en estos amistosos frente a rivales africanos. Más allá del nivel de los oponentes, los partidos servirán para evaluar rendimientos y definir los últimos lugares del plantel.

En este contexto, cada entrenamiento y cada minuto en cancha adquieren un valor estratégico.

Entre la política y el fútbol

El reencuentro entre Tapia y Messi sintetiza dos dimensiones que conviven en el fútbol argentino:

La dimensión institucional , atravesada por tensiones judiciales y disputas de poder.

, atravesada por tensiones judiciales y disputas de poder. La dimensión deportiva, marcada por la inminente definición del plantel mundialista y la posible despedida de una figura histórica.

La decisión de hacer público el encuentro, con imágenes cuidadosamente seleccionadas, refuerza la idea de que en el fútbol argentino nada es completamente casual.