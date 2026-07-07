Lo que viene para Argentina: rival, día, hora y sede de los cuartos del Mundial

La Selección argentina ya tiene definido cómo continuará su recorrido en el Mundial 2026. Después de conseguir una clasificación tan sufrida como heroica frente a Egipto, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni se prepara para afrontar una nueva instancia eliminatoria con la ilusión de seguir avanzando en la defensa del título.

El triunfo por 3-2 en los octavos de final dejó a la Albiceleste entre los ocho mejores equipos del certamen y le permitió asegurar su presencia en los cuartos de final, una etapa en la que cada partido adquiere un valor decisivo.

Con la clasificación ya consumada, el plantel argentino dispone ahora de varios días para preparar el próximo compromiso, en el que volverá a jugarse la continuidad en la competencia.

Cuándo y dónde volverá a jugar la Selección

El siguiente compromiso de Argentina ya tiene fecha, horario y escenario confirmados. El equipo nacional disputará los cuartos de final el próximo sábado, desde las 22:00 horas de Argentina, en la ciudad de Kansas.

La sede ya resulta conocida para la Selección, ya que el conjunto dirigido por Scaloni jugó allí durante la fase previa del torneo. Ahora volverá a presentarse en ese escenario con el objetivo de dar un nuevo paso rumbo a las instancias decisivas del Mundial.

La programación confirma que Argentina contará con varios días de preparación antes de afrontar un nuevo encuentro de eliminación directa, tiempo que el cuerpo técnico aprovechará para planificar el compromiso y recuperar físicamente al plantel después del exigente duelo frente a Egipto.

El rival saldrá del duelo entre Colombia y Suiza

Aunque el día, el horario y la sede ya están confirmados, la Selección todavía espera conocer quién será su próximo adversario. El rival surgirá del encuentro que disputarán Colombia y Suiza, programado para este martes a las 17:00 horas.

Ese partido definirá al último clasificado a los cuartos de final y, en consecuencia, al equipo que enfrentará a la Albiceleste el sábado en Kansas.

Hasta que se dispute ese compromiso, Argentina continuará con su planificación mientras aguarda conocer cuál de los dos seleccionados avanzará a la siguiente ronda.

Una clasificación conseguida con carácter

El pasaje a los cuartos de final llegó después de una actuación marcada por la capacidad de reacción del conjunto argentino. En Atlanta, la Selección protagonizó una remontada que permitió revertir un partido muy complejo y conseguir la clasificación cuando el desenlace parecía desfavorable.

El equipo de Lionel Scaloni logró sobreponerse a un desarrollo adverso y terminó imponiéndose 3-2 frente a Egipto, sellando la victoria sobre el cierre del encuentro.

Ese triunfo volvió a poner de manifiesto el carácter del plantel en los momentos de mayor exigencia y le permitió mantenerse en carrera en el Mundial.

Días de preparación antes de una nueva instancia decisiva

Con el pase asegurado, el cuerpo técnico contará con varios días para trabajar antes del compromiso correspondiente a los cuartos de final. Ese período servirá para preparar un nuevo encuentro eliminatorio, en el que la Selección buscará seguir avanzando en el certamen y alcanzar un lugar entre los cuatro mejores equipos del Mundial.

La instancia que se aproxima representa un nuevo desafío para el conjunto nacional, que afrontará un partido decisivo frente al ganador del cruce entre Colombia y Suiza.

Kansas volverá a recibir a la Albiceleste

El escenario del próximo compromiso también representa un dato significativo para Argentina. El encuentro se disputará en Kansas, ciudad que ya recibió a la Selección durante la fase previa del torneo y donde ahora volverá a presentarse en una instancia de eliminación directa.

Allí, el conjunto nacional intentará dar otro paso hacia el gran objetivo de defender el título mundial, luego de haber superado un exigente compromiso en los octavos de final.