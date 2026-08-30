Malas para River: el catamarqueño Aníbal Moreno se lesionó en la entrada en calor

River y Banfield se enfrentan por la séptima fecha del Torneo Clausura en el Estadio Florencio Solá, en un partido marcado por el comienzo del interinato de Leonardo Ponzio al frente del Millonario. Sin embargo, en los minutos previos al encuentro, el equipo sufrió una baja inesperada de uno de los jugadores que tenía previsto ser titular.

Aníbal Moreno quedó afuera del partido por una contractura lumbar, sufrida durante la entrada en calor. El mediocampista tenía todo listo para formar parte del equipo desde el arranque frente al Taladro, pero la molestia física obligó a desafectarlo de la lista de convocados.

La situación representa una baja importante para Ponzio en su estreno al frente del equipo, en un encuentro en el que River necesita conseguir un resultado positivo para comenzar a modificar su presente en el campeonato.

El entrenador interino debe afrontar así su primer compromiso luego de la salida de Eduardo Coudet, en un contexto deportivo que exige respuestas inmediatas y en el que cada punto resulta importante para las aspiraciones del Millonario.

La lesión que obligó a modificar los planes

River Plate informó que Aníbal Moreno sufrió una contractura en la zona lumbar. La molestia apareció en la entrada en calor, cuando el mediocampista se preparaba para disputar el encuentro ante Banfield.

La situación obligó a realizar cambios en la planificación prevista para el partido. Moreno estaba listo para ir desde el inicio frente al Taladro y su salida de la convocatoria significó una baja de peso para Leonardo Ponzio. Hasta el momento, la información indica que el futbolista solo se perderá el compromiso de esta tarde ante Banfield. No se ha informado que vaya a quedar desafectado de otros encuentros.

De esta manera, la baja se presenta, por el momento, como una ausencia limitada al compromiso correspondiente a la séptima fecha del Torneo Clausura.

Así quedó el mediocampo del Millonario

Ante la imposibilidad de contar con Aníbal Moreno, la mitad de la cancha de River quedó conformada por Fausto Vera, Tobías Andrada, Tomás Galván y Thiago Almada.

Almada tendrá una posición un poco más suelta dentro de la estructura del equipo, mientras que la conformación del mediocampo deberá afrontar el desafío de reemplazar la presencia que Moreno tenía prevista para el encuentro.

En la parte ofensiva, el Millonario contará con Ángel Correa y Sebastián Driussi, quienes serán la punta de ataque del conjunto dirigido interinamente por Ponzio.

La modificación se produjo a último momento y obligó al cuerpo técnico a reorganizar el equipo para enfrentar a Banfield en el Florencio Solá.

Una ausencia que, por ahora, sería breve

La noticia generó preocupación en River debido a que la lesión se produjo a último momento y dejó a Ponzio sin una de las piezas que tenía preparadas para comenzar el partido.

Sin embargo, la información disponible sobre el estado físico de Aníbal Moreno permite señalar que no se trata de una lesión grave. El mediocampista solo está descartado, hasta el momento, para el encuentro de esta tarde frente a Banfield.

No se informó que vaya a ser baja por más partidos y se espera que pueda recuperarse en los próximos días.

Así, mientras River disputa un partido clave ante Banfield por la séptima fecha del Torneo Clausura, el cuerpo técnico deberá seguir de cerca la evolución del mediocampista.