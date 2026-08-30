Morelli volvió al podio en Aragón y se afianza en el campeonato de Moto3

El motociclismo argentino volvió a tener una jornada destacada en el Gran Premio de Aragón de Moto3, donde Marco Morelli, a bordo de una KTM, finalizó en la tercera posición y se subió al podio por cuarta vez en la temporada.

El otro representante argentino en la categoría, Valentín Perrone, también consiguió sumar unidades al completar la competencia en el octavo lugar, resultado que le permitió continuar avanzando en la clasificación general del campeonato. La carrera tuvo como ganador al español Máximo Quiles, también con KTM, mientras que su compatriota David Almansa, igualmente sobre una KTM, se quedó con el segundo puesto, justo por delante de Morelli.

Para el piloto argentino, el resultado en Aragón representó un nuevo paso dentro de una temporada en la que ya logró ubicarse entre los principales animadores de la categoría y acumular cuatro presencias en el podio.

Entre los candidatos

Morelli había comenzado el fin de semana con una actuación sobresaliente en la clasificación disputada el sábado, resultado que le permitió asegurarse la segunda posición de partida para la carrera.

Sin embargo, el desarrollo de la competencia presentó distintos desafíos. Durante buena parte de la prueba, el argentino se mantuvo en el cuarto lugar, por detrás de Quiles, Almansa y Álvaro Carpe. El grupo de punta concentró la disputa por las principales posiciones y Morelli debió sostener su ritmo para mantenerse en la pelea por los lugares de privilegio.

Aunque durante gran parte de la carrera se ubicó a un paso del podio, el piloto argentino no logró inicialmente superar a Carpe. La definición llegó recién en los últimos giros, cuando pudo concretar uno de sus intentos para adelantar a su rival.

Ese movimiento resultó decisivo para el desenlace de la competencia.

El ataque final que le dio otro podio

En los últimos giros del Gran Premio de Aragón, Marco Morelli consiguió superar a Álvaro Carpe y escalar hasta la tercera posición. El adelantamiento le permitió asegurarse un nuevo lugar en el podio y cerrar una jornada positiva para sus aspiraciones dentro del campeonato.

El tercer puesto en Aragón se sumó a los podios que el argentino había conseguido anteriormente durante la temporada. Sus cuatro presencias entre los tres primeros fueron:

Brasil .

. Jerez .

. Países Bajos .

. Aragón.

De esta manera, Morelli alcanzó su cuarto podio del año, consolidando una campaña que lo mantiene entre los pilotos con mayores posibilidades de continuar avanzando en la clasificación general en las próximas fechas.

El triunfo quedó finalmente en manos de Máximo Quiles, mientras que David Almansa completó el segundo escalón del podio. Morelli, por su parte, logró cerrar la competencia en el tercer puesto luego de una carrera en la que tuvo que luchar hasta el tramo final para mejorar su posición.

Perrone también sumó puntos en una jornada positiva

La actuación argentina en Aragón no se limitó al podio de Morelli. Valentín Perrone, también representante nacional y piloto de KTM, consiguió finalizar dentro de los diez primeros y sumó puntos importantes.

Perrone había largado desde la novena posición. Desde el comienzo de la carrera quedó relegado a un segundo pelotón, circunstancia que condicionó su posibilidad de mantenerse en contacto directo con los principales protagonistas de la competencia.

A pesar de ello, pudo avanzar una posición con respecto al lugar desde el que había partido y terminó en el octavo puesto. Ese resultado le permitió sumar ocho valiosos puntos, en una fecha que terminó siendo positiva para los dos pilotos argentinos presentes en la categoría.

Morelli se afirma en el quinto puesto del campeonato

Los resultados del Gran Premio de Aragón tuvieron un impacto favorable para los representantes argentinos en la tabla general. Morelli se mantiene firme en la quinta posición del campeonato, donde acumula 131 puntos. Además, el resultado conseguido en Aragón le permite conservar buenas posibilidades de seguir avanzando y disputar posiciones más altas en las próximas competencias.

Perrone también experimentó una mejora en la clasificación. Tras su octavo puesto en Aragón, escaló hasta la sexta colocación, con un total de 103 unidades. La situación de los argentinos en el campeonato quedó configurada de la siguiente manera:

Marco Morelli: quinto, con 131 puntos .

. Valentín Perrone: sexto, con 103 unidades.

Ambos pilotos lograron sumar en Aragón, aunque fue Morelli quien volvió a ocupar un lugar entre los tres mejores de la carrera.

Quiles amplía su ventaja en la pelea por el título

En lo que respecta a la lucha por el campeonato, la victoria en Aragón le permitió a Máximo Quiles consolidar aún más su liderazgo.

El piloto español alcanzó los 256 puntos y amplió a 97 unidades la diferencia sobre su escolta, Álvaro Carpe. El triunfo de Quiles, sumado a su ventaja en la clasificación general, marcó otro capítulo importante en la pelea por el título, mientras que Morelli y Perrone continúan sumando puntos para mantenerse entre las principales posiciones.

Para Morelli, el cuarto podio de la temporada le permite ratificar su presencia entre los protagonistas del certamen. Su actuación en Aragón fue construida desde una posición de partida favorable, pero requirió una recuperación en el tramo decisivo de la carrera para dejar atrás a Carpe y asegurarse el tercer escalón.

La próxima cita será en San Marino

Luego de la fecha disputada en Aragón, el campeonato de Moto3 tendrá una pausa antes de volver a la actividad. La próxima competencia se desarrollará dentro de dos semanas, cuando se lleve a cabo el Gran Premio de San Marino.

Morelli llegará a esa cita ubicado en el quinto lugar del campeonato y con 131 puntos, impulsado por el cuarto podio que consiguió durante el año. Perrone, por su parte, afrontará la próxima fecha desde la sexta posición, luego de alcanzar las 103 unidades.

El Gran Premio de Aragón dejó así un balance favorable para el motociclismo argentino: Marco Morelli volvió a subir al podio y Valentín Perrone sumó puntos, en una jornada que permitió a ambos mantenerse entre los pilotos mejor posicionados de la temporada.