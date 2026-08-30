Jorge Sampaoli dejó de ser el técnico de Talleres

Jorge Sampaoli dejó de ser este domingo el director técnico de Talleres. La institución cordobesa confirmó oficialmente la finalización del vínculo con el entrenador y su cuerpo técnico, en una decisión que se produjo un día después del empate 0-0 ante Central Córdoba de Santiago del Estero por la séptima fecha del Torneo Clausura.

La salida se da en medio de un presente deportivo complicado para el "Matador", que atraviesa un comienzo de campeonato por debajo de las expectativas. En las primeras siete jornadas, el equipo apenas consiguió una victoria y quedó ubicado en el último lugar de la Zona A, con cinco puntos.

El encuentro ante el conjunto santiagueño, disputado en el estadio Mario Alberto Kempes, volvió a reflejar el malestar de los hinchas. Tras el empate sin goles, el equipo fue despedido con silbidos y cánticos dirigidos tanto contra el entrenador como contra la dirigencia.

En ese contexto, la Comisión Directiva de Talleres tomó la decisión de poner punto final al ciclo de Sampaoli y comunicó oficialmente su salida del primer equipo.

Una etapa breve y marcada por los resultados

Sampaoli había asumido en junio para reemplazar a Carlos Tevez y había firmado un contrato por 18 meses. Su llegada representaba, además, el regreso del entrenador al fútbol argentino después de 26 años.

Sin embargo, el desarrollo del torneo no permitió que el equipo lograra los resultados esperados. Talleres quedó lejos de los puestos de clasificación y el ciclo del técnico finalizó luego de siete partidos disputados.

Los encuentros de Jorge Sampaoli como director técnico de Talleres fueron:

Newell's 1-0 Talleres.

Talleres 1-3 Vélez.

Platense 0-4 Talleres.

Talleres 0-3 Lanús.

Gimnasia (M) 3-1 Talleres.

Talleres 2-2 Rosario Central.

Talleres 0-0 Central Córdoba (SdE).

De esta manera, el equipo cordobés consiguió un único triunfo durante las primeras siete jornadas de esta etapa, un rendimiento que dejó al conjunto en el último puesto de su zona y que terminó precipitando el final del vínculo.

El comunicado oficial del club

Talleres confirmó este domingo la salida de Sampaoli a través de un mensaje oficial de la institución. La decisión fue comunicada por la Comisión Directiva, que agradeció al entrenador y a su cuerpo técnico por el trabajo realizado durante esta etapa.

Al mismo tiempo, el club reconoció que los resultados obtenidos estuvieron por debajo de las expectativas, en referencia al rendimiento deportivo del equipo durante el ciclo. El cuerpo técnico encabezado por Jorge Sampaoli estuvo integrado por:

Pablo Fernández.

Diogo Meschine Alves.

Marcos Fernández.

Tadeu Meschine Alves.

Desde Talleres también destacaron especialmente el vínculo que Sampaoli mantuvo con los futbolistas y el trabajo desarrollado junto al staff institucional durante su paso por el club.

La institución valoró, además, el impulso que el entrenador les dio a jugadores provenientes del fútbol formativo, uno de los aspectos resaltados en el mensaje difundido tras la confirmación de su salida.

El compromiso económico

En el comunicado oficial, Talleres incluyó también una referencia específica a la situación contractual del entrenador y sus colaboradores. La institución señaló que Sampaoli y los integrantes de su cuerpo técnico cobrarán "hasta el último día trabajado", en línea con el compromiso asumido por el club en el momento de su llegada.

La entidad cordobesa cerró su mensaje con una despedida para el entrenador, luego de la decisión de finalizar una etapa que había comenzado en junio y que concluyó tras un arranque de campeonato adverso.

"Les deseamos a Jorge el mayor de los éxitos en sus futuros desafíos, tanto en el plano profesional como personal", expresó Talleres. El mensaje buscó reconocer el trabajo realizado durante el ciclo, aun cuando el rendimiento y los resultados deportivos no alcanzaron las expectativas que habían acompañado la llegada del entrenador.

Talleres deberá definir a su nuevo conductor

Con la salida de Jorge Sampaoli ya confirmada, Talleres deberá resolver ahora quién estará al frente del plantel profesional en la continuidad del Torneo Clausura.

El equipo se encuentra último en la Zona A, con cinco puntos y apenas una victoria en las primeras siete fechas, por lo que la definición de la nueva conducción técnica aparece como el próximo paso institucional.

Desde el club adelantaron que en los próximos días brindarán información sobre quién quedará a cargo del plantel profesional para continuar el campeonato.

Así, el ciclo de Jorge Sampaoli en Talleres llegó a su fin después de siete encuentros, en una etapa atravesada por los malos resultados, la distancia respecto de los puestos de clasificación y el creciente cuestionamiento de los hinchas.

La igualdad sin goles ante Central Córdoba, en el Mario Alberto Kempes, fue el último partido de Sampaoli como entrenador del "Matador". Un día después de aquel encuentro, la Comisión Directiva confirmó oficialmente la finalización del vínculo y abrió una nueva etapa para el club, que ahora deberá definir quién asumirá la responsabilidad de conducir al equipo en lo que resta del torneo.