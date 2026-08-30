Los Leones superaron 2-1 a Países Bajos y ganaron el bronce en el Mundial de hockey

Los Leones volvieron a escribir una página histórica para el hockey argentino. El seleccionado masculino dirigido por Lucas Rey superó por 2-1 a Países Bajos y conquistó la medalla de bronce en el Mundial, logrando por segunda vez en su historia terminar en el podio de una Copa del Mundo.

La nueva conquista remite inevitablemente a lo ocurrido en la Copa del Mundo de La Haya 2014, cuando el conjunto argentino también consiguió la medalla de bronce. En aquella oportunidad, el equipo dio un paso que anticipó uno de los mayores ciclos de su historia, que tendría su punto más alto con la obtención del oro en los Juegos Olímpicos de Río 2016.

Esta vez, después de una ajustada derrota por 2-1 ante Alemania en las semifinales, Argentina logró recuperarse y consiguió cerrar su participación mundialista con una victoria de enorme importancia ante un rival al que ya había enfrentado durante el torneo.

El resultado final fue Argentina 2, Países Bajos 1, con un equipo que resistió hasta los últimos segundos para quedarse con un bronce inolvidable.

¡OTRA MEDALLA HISTÓRICA PARA EL HOCKEY ARGENTINO! ¡Los Leones vencieron a Países Bajos sobre el final y se quedaron con el bronce mundialista!



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Un primer tiempo parejo y una defensa firme

El partido por un lugar en el podio mundialista comenzó con un desarrollo equilibrado. Durante el primer tiempo, argentinos y neerlandeses protagonizaron un encuentro parejo, con un seleccionado argentino firme en defensa e intentando generar ataques, aunque sin conseguir llevar peligro claro sobre el conjunto europeo.

En el segundo cuarto llegó el primer córner corto para Países Bajos, a los cuatro minutos de juego. Sin embargo, la jugada fue bien defendida por Los Leones, que lograron sostener el empate y mantener el orden defensivo durante ese tramo del partido.

La paridad se mantuvo en el marcador, aunque el desarrollo comenzó a modificarse durante el tercer cuarto, cuando Argentina mostró su mejor versión ofensiva.

El ataque argentino encontró la ventaja

Durante el tercer parcial, Tomás Domene tuvo una clara oportunidad para abrir el marcador luego de recibir un pase de Facu Zárate. Pocos minutos después, a los diez minutos, la fórmula volvió a repetirse, aunque esta vez con un desenlace diferente. Una nueva habilitación permitió que el cordobés desviara la bocha y marcara el 1-0 parcial para el seleccionado argentino.

La ventaja significó un momento decisivo para Los Leones, que habían logrado mantener la firmeza defensiva durante la primera parte y encontraron en el tercer cuarto la precisión necesaria para romper el equilibrio del encuentro.

Con el marcador a favor, Argentina ingresó al último parcial con la posibilidad de defender la ventaja y buscar consolidar el resultado que le permitiera alcanzar el podio.

La reacción neerlandesa y la respuesta de Los Leones

En el cuarto y último parcial, Países Bajos salió en busca de la igualdad. El conjunto neerlandés consiguió su objetivo a través de una gran ejecución de córner corto, que terminó con el gol de Floris Middendorp.

El empate representó un golpe para el seleccionado argentino, pero Los Leones no abandonaron la búsqueda ofensiva. El equipo dirigido por Lucas Rey continuó intentando y encontró rápidamente una nueva oportunidad.

Tras un despeje en un córner corto, la bocha quedó en poder de Matías Rey, quien disparó al arco para establecer el 2-1. El nuevo gol volvió a colocar a Argentina en ventaja y abrió un tramo final de máxima exigencia. En los últimos segundos, Países Bajos tuvo varias oportunidades para alcanzar nuevamente la igualdad, pero la defensa de Los Leones resistió hasta el final y aseguró la victoria.

Los principales momentos del partido fueron:

Tomás Domene abrió el marcador para Argentina en el tercer cuarto.

abrió el marcador para Argentina en el tercer cuarto. Floris Middendorp igualó para Países Bajos mediante un córner corto.

igualó para Países Bajos mediante un córner corto. Matías Rey convirtió el 2-1 definitivo tras un despeje en otro córner corto.

convirtió el 2-1 definitivo tras un despeje en otro córner corto. La defensa argentina resistió las oportunidades neerlandesas durante los segundos finales.

Un camino que llevó nuevamente al podio

La medalla de bronce fue el resultado de una extensa campaña en la Copa del Mundo. El combinado dirigido por Lucas Rey avanzó a la segunda fase del torneo después de terminar en el segundo lugar del Grupo A con seis puntos.

El recorrido comenzó con un contundente triunfo por 3-0 ante Japón. Luego llegó la derrota frente a Países Bajos por 1-3, el mismo rival al que posteriormente derrotaría para quedarse con el tercer puesto. Argentina cerró la ronda inicial con una goleada por 7-1 ante Nueva Zelanda, resultado que le permitió finalizar detrás del conjunto neerlandés y avanzar a la siguiente instancia.

Ya en el Grupo E, correspondiente a la segunda fase del torneo bajo un nuevo formato, Los Leones consiguieron una victoria relevante por 3-1 ante Inglaterra, con tres goles del goleador Tomás Domene.

Ese triunfo permitió llegar a la definición de la zona ante India. Luego de la igualdad entre Países Bajos y los británicos por 2-2, Los Leones sellaron su clasificación a las semifinales del Mundial.

Pero antes debieron cumplir con su parte. Con goles de Lucas Toscani, Joaquín Toscani y Nicolás della Torre, además de un doblete de Domene, Argentina superó por 5-3 a India y concretó su boleto a las semifinales.

De La Haya 2014 al histórico oro olímpico

El nuevo bronce mundial también trae el recuerdo de la campaña de La Haya 2014, la primera vez que el seleccionado masculino argentino logró subir al podio de una Copa del Mundo. En aquella edición, Argentina había caído por 5-1 ante Australia en las semifinales, equipo que luego se consagró campeón. Sin embargo, logró recuperarse y venció por 2-0 a Inglaterra para quedarse con la medalla de bronce.

Aquel resultado fue un anticipo de lo que posteriormente se convertiría en el mayor logro alcanzado por el combinado masculino en toda su historia. El equipo que por entonces comandaba Chapa Retegui consiguió el histórico oro en los Juegos Olímpicos de Río 2016.

Ahora, doce años después de aquel bronce en La Haya, Los Leones volvieron a terminar entre los tres mejores del mundo.

Una campaña respaldada por resultados previos

Argentina llegó a esta edición mundialista ubicada en el séptimo puesto del ranking y después de finalizar en la quinta posición de la FIH Hockey Pro League 2025/26. En esa competencia, el equipo logró victorias destacadas ante:

Países Bajos .

. Australia .

. Pakistán .

. India.

La clasificación al máximo certamen del hockey sobre césped se había conseguido tras la consagración en la Copa Panamericana de Montevideo 2025. En aquel torneo, Los Leones ganaron sus cinco partidos, con un balance de 47 goles convertidos y apenas uno recibido.

La edición de 2026 representó la 15ª participación mundialista del seleccionado masculino. El antecedente inmediato no había sido favorable, ya que Argentina terminó en la novena posición del certamen disputado en las ciudades indias de Bhubaneswar y Rourkela en 2023.

Pero en esta oportunidad la historia fue diferente. El equipo se repuso de la derrota en semifinales, venció a Países Bajos por 2-1 en un partido cargado de tensión y resistió hasta el último segundo para asegurarse un lugar en el podio.

Con el gol de Domene para abrir el encuentro, la igualdad transitoria de Middendorp y el tanto decisivo de Matías Rey, Los Leones consiguieron un nuevo resultado histórico para el hockey argentino.

La historia cambió. Después del noveno puesto de 2023, Argentina volvió a estar entre los mejores del mundo. Los Leones son de bronce. Una vez más.