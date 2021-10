Mañana juega el PSG con Leipzig: formación, horario y transmisión

El entrenador argentino, Mauricio Pochettino,

Luego de la victoria frente a Angers por 2-1 por la Ligue 1, el santafesino recibió la noticia de que volverá a tener a disposición al crack argentino, pero también recuperará a varias figuras que posee el conjunto francés.

Además del retorno de la Pulga, Pochettino contará con Ángel Di María, Marquinhos y Keylor Navas, quienes no habían estado en el partido del viernes debido a que disputaron las Eliminatorias con sus respectivos seleccionados.



Por su parte, Leandro Paredes y Neymar volvieron de los partidos de las Eliminatorias con molestias y no serán tenidos en cuenta. Según informó el PSG, el argentino se lesionó el cuádriceps derecho durante el último partido con la Selección y estará un par de semanas fuera; el brasileño, por su parte, sufre de dolor en los aductores desde su regreso y tendrá que extender un período de cuidados durante unos días antes de volverse a entrenar con el grupo.



La probable formación del PSG vs. Leipzig, por la Champions League

Gianluigi Donnarumma; Achraf Hakimi, Marquinhos, Presnel Kimpembe, Nuno Mendes; Ander Herrera, Marco Verratti, Idrissa Gueye; Lionel Messi, Kylian Mbappé, Rafinha. DT: Mauricio Pochettino.

El probable equipo de Leipzig vs. Paris Saint-Germain, por la Champions League

Péter Gulácsi; Mohamed Simakan, Willi Orban, Lukas Klostermann; Konrad Laimer, Nordi Mukiele, Kevin Kampl, Dominik Szoboszlai; Christopher Nkunku, Yussuf Poulsen, Emil Forsberg. DT: Jesse Marsch.

Horario de PSG-Leipzig por la Champions League

Hora: 16

TV: ESPN

Estadio: Parque de los Príncipes

Cómo sigue el calendario de Paris Saint-Germain

Domingo 24/10 | Olympique Marsella-PSG

Viernes 29/10 | PSG-Lille

Miércoles 3/11 | PSG-Leipzig